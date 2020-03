Prioridades: Fernando Cásarez

Fernando Cásarez

En todos lados se habla del coronavirus, la enfermedad está afectando diferentes ámbitos a nivel mundial, el deporte no se ha librado y vale la pena un breve análisis de la situación, ya que entre tanta información, paranoia y las medidas tomadas en algunos lugares, no parece claro lo que puede suceder.

Hasta ahora, la Serie A en Italia ha pospuesto 10 partidos. Las ligas de Japón, Corea del Sur y Suiza se suspendieron esta semana, eventos en China se han postergado, como el Mundial de Atletismo Bajo Techo que será hasta 2021, otros cambiaron de sede y algunos no tienen fecha. Lo que es claro es que la alerta afectará a más eventos, sin embargo hay que esperar el progreso de la enfermedad antes de hablar de cosas a mediano plazo.

La desinformación es tremenda y las redes sociales no ayudan, esta semana he escuchado gente que afirmaba que la Euro 2020 estaba suspendida o que los Juegos Olímpicos serían cancelados o se realizarían en Londres en vez de Tokio. Es verdad que no se enfrentan estas condiciones a diario, pero hay que ser cautelosos y no actuar antes de tiempo. Vi artículos que criticaban a Tokio 2020 por no cancelar el evento, es claro que si la situación empeora, la prioridad es la salud, pero como decía el presidente del comité de Tokio, los Juegos son en julio, no se puede hablar de eso aún.

El virus tiene un índice de mortalidad inferior al 2 por ciento, un número ‘bajo’ contra otras epidemias ligadas a enfermedades respiratorias en el pasado, considerando que la gripa común tiene un índice mundial de mortalidad de 0.1 por ciento y mata a casi 700 mil personas al año, podemos contextualizar la situación actual. Hay que estar alerta, sin caer en la paranoia.

Aunque la situación se complica cuando no hay claridad en lo que se hace, en Italia el futbol ha cancelado partidos en el norte, pero equipos y aficionados de estos han estado con normalidad en el sur, y esta semana la Coppa Italia se juega casi con normalidad. Probablemente habrá más eventos cancelados, aunque tal vez todo acabe en un susto como el H1N1 en 2009, que en el deporte dejó fuera de la Libertadores a Chivas y San Luis, luego no pasó nada. Al final aunque el deporte es un negocio, las organizaciones deben poner como prioridad la salud, aunque como dije antes sin apresurarse a tomar decisiones.