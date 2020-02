El coronavirus va a llegar a México. ¿Estamos listos?: Abel Mejía

A diferencia de otros países, no se han realizado las acciones necesarias de información, preparación, atención y contención

Abel Mejía

La pregunta ya no es si llegara, pero ¿cuándo y si estamos listos como nación? Si bien las medidas de contención han frenado la velocidad de propagación del virus, es claro que no han evitado que llegue a otros países.

Hoy ya hay más de 40 países con casos confirmados; la gran mayoría de ellos están separados del epicentro en China por cadenas montañosas o por mares u océanos y muchos de ellos, con sistemas de salud mucho más fuertes que el nuestro y con mayor preparación.

Así que es claro que ni la madre naturaleza y ni papá Gobierno federal (en su muy disminuida versión actual) nos van a poder librar de que llegue. Siendo así las cosas, no nos queda más que movernos a la siguiente interrogante… ¿estamos preparados como nación?

Hago referencia al concepto de nación y no de país, porque los esfuerzos de preparación y atención a este virus no solo pueden ser a nivel del Estado-Gobierno, sino que claramente requerirán de la cooperación activa de la sociedad y del individuo. Aquí me enfoco solamente a las acciones que debería estar tomando el Gobierno en México. El Estado mexicano claramente está fallando en el tema.

A diferencia de otros países, no se han realizado las acciones necesarias de información, preparación, atención y contención.

En tema de información, en vez de estar siendo bombardeados con campañas sobre prevención de adicciones, en vez de estar siendo atolondrados con mañaneras obsesionadas con justificar la absurda rifa del avión, el Gobierno debería estar llevando a cabo una campaña informativa integral sobre prevención y atención al virus. A su vez, en temas informativos esperemos que en algo tan grave no obtengamos respuestas y evasivas basadas en “otros datos”; es imperante que haya transparencia y rendición de cuentas.

En tema de preparación y atención, en lugar de seguir con discusiones sobre las modalidades de terminación de la cobertura del Seguro Popular y la incorporación y operación del improvisado Instituto de Salud para el Bienestar, en lugar de seguir el pleito sobre los formatos de adquisición y distribución de medicinas, el Gobierno debería estar asegurándose de tener el abastecimiento suficiente de medicamentos e infraestructura para atender a lo que claramente será una ola importante de afectados por el coronavirus.