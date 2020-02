Violencia y redes de apoyo: Seth Pérez

Seth Pérez

En las últimas semanas las noticias de violencia han provocado horror, coraje, tristeza, indignación, pena y más. Pasamos de hablar de muertes causadas por dinero o narcotráfico a víctimas de una espiral de violencia invisibilizada en todos los sectores de nuestra sociedad. No es la pobreza ni la falta de estudios, porque lo mismo en universidades que en zonas precarias se denuncia acoso o se viven crímenes de horror. ¿Por qué escalaron a tal nivel y no han funcionado las redes de apoyo?

La justicia es necesaria, pero también requerimos entre toda la sociedad buscar las causas que están detrás y provocan, promueven, incuban o generan estas mentes que perpetran crímenes atroces. Los victimarios en muchos casos también han sido víctimas y la problemática no es la falta de gobierno, policías o héroes, sino de un sistema que normalizó conductas violentas y eliminó la posibilidad de colaboración, porque muchas de las situaciones que alertan antes de los crímenes, suceden en el ámbito privado.

Una constante de estos crímenes es que existieron denuncias y el círculo cercano a la victima no funcionó como red de apoyo. A todos nos toca reflexionar qué sucede a nuestro alrededor y colaborar si en algo podemos hacerlo. Otra constante es que los familiares a pesar de conocer la problemática intentaron ayudar, pero poco lograron. Seguramente, compañeros de trabajo, los maestros de la escuela de los niños y muchos otros vecinos vieron o vivieron eventos o focos amarillos, pero en esos casos… ¿a quién acudir? ¿Qué hacer?

Es bueno contar con una red de apoyo, pero es claro que no han sido útiles o al menos no han logrado el objetivo: prevenir casos extremos. Antes de pensar en librarnos de criminales, sería bueno identificar cómo crear conductas que permitan la solución de nuestros problemas de forma no violenta. Le invito a que reflexione muy detenidamente si en su entorno hay algo que mejorar. El reclamo al problema de género nos obliga a construir una nueva masculinidad, pero también muchas otras formas de convivir que eviten la violencia como forma de solución. ¿Usted qué hará para evitar violencia o cómo actuará en una red de apoyo útil?