Dos Bocas, Conade y feminicidios

Kike Mireles

De Chile: siguen sin salir las cuentas en la Refinería Dos Bocas, y es que en 2018 Rocío Nahle viajo a India para analizar la gran refinería de Jamnagar, anduvo preguntando costos y tiempos y pues se le hizo bien fácil tomar esos datos como proyección para Dos Bocas, por eso estimaron su costo en 6 mil mdd y tiempo de tres años, pero lo que no se dieron cuenta es que estos costos y tiempos eran pero de una expansión de la refinería, no de su costo total. Les digo, no dan una, se estima que la refinería costaría alrededor de 15 mil mdd y tomaría cinco años construirla, con decirles que ya andan planeando regresar a India para cuadrar los números.

De Mole: Pues Ana Gabriela Guevara nos salió también campeona pero en maromas y corrupción. Resulta que el Fodepar, el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, a cargo de la Conade que Anita encabeza, es un verdadero cochinero. Desde enero de 2019 han estado pagando a sobreprecio boletos de avión, equipaje, transportación terrestre, hospedaje, alimentación y equipamiento deportivo. Lo han hecho 70 veces, de la misma manera, para los 70 campamentos que han organizado, y, antes de que la defiendan, esto está comprobado por la SFP. Imagínense cómo está la cosa si la que perdonó a Bartlett dice que andas haciendo tranzas. El colmo, aunque los desfalcos son de fecha 2019, Anita insiste en culpar a la enterito Administración ¿Dónde lo aprendió?

De Pozole: Es increíble la indolencia y falta de empatía que impera en Palacio Nacional respecto al tema de feminicidios. El caso de Fátima ha sacado lo peor de lo peor de la 4ta, al grado, incluso, de pedir no les pinten la puertas y culpar al neoliberalismo por estas tragedias: eso sí, se le culpa por las mañanas y se reúnen con empresarios por las noches, incongruencia total, y solo para dejarlo bien claro, la tasa de homicidios no tiene nada que ver con el tema de libertad económica. Hong Kong el país más neoliberal del mundo, registra 0.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Venezuela 56, y México registra 25. Exigimos más acciones, menos culpas, por ellas, por Ingrid, por Fátima, por todas.