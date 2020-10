SOUL, la nueva película de Disney-Pixar, se estrenará en Navidad

“SOUL”, la nueva película de Disney·Pixar se estrenará solo en la plataforma: Disney + (Disney Plus), el 25 de diciembre

MPH

Para Disney·Pixar, “la vida está llena de posibilidades”, y el estreno de su más reciente cinta: SOUL, que estaba planeado para el verano pasado, se realizará en Navidad.

En esta nueva animación, “Joe Gardner”, quien ama el jazz, es un apasionado profesor de música en una secundaria, y está a punto de conseguir la gran oportunidad de su vida y de tocar para un cuarteto de jazz. Pero un giro inesperado lo desvía de las calles de la ciudad de Nueva York hacia “El Gran Antes” donde se le encarga ayudar a “22” (voz en inglés de Tina Fey), un alma nueva, a encontrar la chispa que le permita ir a la Tierra.

“Me di cuenta de que por más maravillosos que sean estos proyectos, hay más en la vida que una sola pasión, por más expresivo y pleno que eso pueda ser. A veces las pequeñas cosas más insignificantes son lo que de verdad importa. Esta película se trata de ampliar esa idea de tener un foco único, y pensar de una manera mucho más amplia sobre qué es lo que la vida tiene para ofrecernos y qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle a la vida”, Pete Docter, director de SOUL.

Divertida y conmovedora historia de amistad y autodescubrimiento

Los artistas detrás de la película también se sienten particularmente identificados con la historia. Para Jamie Foxx, quien presta su voz en inglés a Joe, eso empieza por el jazz.

“Al igual que el personaje de Joe, oigo música en todo”, Foxx. “Cuando eres un artista de jazz, hablas un poquito diferente. Tuve la oportunidad de ir a varios festivales de jazz y conocer a Herbie Hancock, Chick Correa… y pasar tiempo con estos artistas. Tienen una forma de hablar, de vestirse… todo está orientado a su música, al jazz”.

Por su parte, el codirector de la cinta, Kemp Powers, compartió que llevaba años trabajando en SOUL:

“Hemos estado trabajando en SOUL durante años, pero la película ahora parece ser más oportuna de lo que podríamos haber imaginado cuando comenzamos. En un año en el que todo lo que conocemos quedó patas arriba, todos nos vimos forzados a encontrar un nuevo significado, tanto en las relaciones que mantenemos como en los pequeños momentos que verdaderamente hacen que la vida valga la pena”.

Graham Norton (“The Graham Norton Show”) reveló que presta su voz en inglés al personaje de Moonwind. El elenco de voces también incluye a Rachel House (Hunt for the Wilderpeople, Thor: Ragnarok) como Terry; y a Alice Braga (Elysium), Richard Ayoade (The Mandalorian), Wes Studi (“Woke”, El último de los mohicanos), Fortune Feimster (“Bless the Harts”) y Zenobia Shroff (“The Affair”) como las voces de los Consejeros. El comediante Donnell Rawlings presta su voz en inglés a Dez, el barbero de Joe, y June Squibb (Nebraska) interpreta la voz en inglés de Gerel. Se unen a Jamie Foxx: Tina Fey, Phylicia Rashad, Ahmir “Questlove” Thompson, Angela Bassett y Daveed Diggs.

La película presenta composiciones y arreglos de jazz del músico Jon Batiste; y música original de los ganadores de un Óscar®Trent Reznor y Atticus Ross (Red Social).

La vida está llena de posibilidades, solo hay que saber dónde mirar. Descubre el nuevo tráiler de #Soul, la nueva película de Disney y Pixar. Disponible desde el 25 de diciembre, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/iclTsV16ZL — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) October 16, 2020

SOUL se estrenará el 25 de diciembre únicamente en la plataforma de streaming de Disney Plus, que llega a América Latina y el Caribe el próximo 17 de noviembre.