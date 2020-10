Diseñan mexicanos a “Minnie Catrina”, para Disney

Anticipándose a la tradición mexicana de celebrar el Día de los Muertos, Disney lanza una edición especial de la catrina mexicana en versión de uno de sus personajes clásicos animados: “Minnie Catrina”

MPH

De acuerdo con Disney, artistas mexicanos fusionaron en esta pieza de Disney, el color, elementos de la cultura y los vestidos tradicionales de México.

La Catrina continúa visitando San Juan Del Río, Querétaro

¿En qué lugares mágicos de este hermoso municipio se encuentra hoy?#CulturaQro #QuédateEnCasa #QroOrgulloDeMx#SecultQro #EstáEnNuestrasManos #TómaloEnSerio pic.twitter.com/rzx9zMB0tl — Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro (@SECULTQro) October 12, 2020

Sumar esta tradición a la personalidad de Minnie Mouse les permitió dotar a la muñeca de tonos rosas, brillantes, bordados y listones, característicos de la catrina, “pero adaptándolos al estilo elegante, jovial y divertido de Minnie Mouse”, señala el comunicado.

“En The Walt Disney Company México estamos en la búsqueda constante de innovación y experiencias únicas para nuestros consumidores. En esta nueva edición limitada, Minnie Catrina festeja y honra el color, la alegría y la imaginación de una de las tradiciones más importantes de nuestra cultura, la celebración del Día de Muertos. Minnie Mouse siempre se ha caracterizado por ser un ícono de moda, divertida y con un estilo muy particular en el que ahora, a través de una mezcla de tradición y modernidad nos ofrecerá una muñeca con un look único para coleccionar durante esta temporada“, Vanessa López, directora del área de Juguetes de The Walt Disney Company México y David Gómez, diseñador Sr., paraThe Walt Disney Company México.

La muñeca está disponible en comercios como: Suburbia, Soriana, Coppel, Comercial Mexicana, HEB y Walmart.