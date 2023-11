Canacope denuncia fraudes financieros en aplicaciones digitales

Durante el segundo semestre del año, por lo menos 5 afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Querétaro; han reportado haber sido víctimas de fraudes y acoso después de haber solicitado un préstamo por aplicaciones digitales. Así lo informó el titular, Sergio Martínez de León.

De los casos que se tiene conocimiento, comentó que no se ha emitido ninguna denuncia o un procedimiento legal.

“Como tal no ha habido un procedimiento legal, pero en este segundo semestre mínimo se han acercado cinco personas; comentándonos este tipo de prácticas (…) 5 personas y no ha habido ningún tipo de denuncia, solo un acercamiento personal”, describió.

Ante la necesidad de los comerciantes y la falta de efectivo, señaló que es cuando estos solicitan dichos préstamos. Sin embargo, cuentan con altas tasas de interés.

De igual manera, especificó que es a través de llamadas, como acosan a quienes anteriormente solicitaron los créditos. Además se les amenaza con la posibilidad de difundir información personal si no emiten los pagos.

“Es importante hacer un llamado (…) para que no caigan en ese tipo de opciones. Me comentaron un caso en el que están intentando agredir la integridad moral por no pagar cierta cantidad en las aplicaciones”, reiteró el titular de Canacope en Querétaro.