Canelo Álvarez: Estos son los negocios con los que ha ganado millones

Según Celebrity Net Worth, la fortuna del Canelo Álvarez asciende a los 180 millones de dólares, la cual no solo proviene de su desempeño en el ring sino también de sus empresas. Estos son los negocios con los que ha ganado millones.

Canelo Álvarez es sinónimo de éxito tanto arriba como debajo del cuadrilátero. Con tan solo 15 años de edad el tapatío comenzó su trayectoria en el mundo del boxeo en la Arena Chololo Larios de Tonalá.

El pugilista mexicano demostró las habilidades que tenía en cada pelea en la que participaba, con ello no solo se ganó a la afición sino también una gran suma de dinero.

Actualmente, el Canelo Álvarez es uno de los mejores libra por libra y uno de los deportistas que más dinero gana a nivel mundial, al recibir 110 millones de dólares, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes.

Parte de la fortuna de Álvarez proviene de sus peleas de box, por ejemplo, cuando derrotó a Caleb Plant sumó a su cuenta bancaria 40 millones de dólares.

El pugilista obtiene ganancias millonarias aunque no consiga la victoria. En 2022 recibió 15 millones de dólares tras perder ante el ruso Dimitry Bivol.

Sin embargo, Canelo Álvarez sabe que no siempre vivirá de lo que le dejen sus peleas, por lo que para mantener su economía estable decidió invertir su dinero en distintos negocios.

Cuáles son los negocios del Canelo Álvarez

Canelo Álvarez no solo recibe ingresos a través de los derechos de televisión, venta de entradas para sus peleas, comisiones y patrocinios, sino también de las diversas empresas que tiene, como tiendas de conveniencia, gasolineras, telefonía, gestión de eventos, incluso participación en sociedades mercantiles.

En total, Canelo Álvarez es propietario de nueve empresas, las cuales han sido muy exitosas. Los negocios con los que ha ganado millones son los siguientes:

Canelo Technology: una app de entrenamiento y nutrición. Canelo Store: su tienda oficial de merchandising. YOACA: sueros de hidratación, Yaoca proviene de Yaocalli y significa fortaleza en Náhuatl. Estos son libres de calorías, azúcares y grasas disponibles en sabores como fresa-kiwi, naranja-mandarina, manzana y mora azul. Canelo Espectáculos: productora de eventos. Canelo Energy: sus nuevas gasolineras. Upper, de Canelo Energy: su nueva tienda mayorista y minorista. SSA Capitales y Más: participación en sociedades mercantiles. VMC: tequila de los Altos de Jalisco Promociones Canelo: promotora de boxeo y representación de boxeadores.

En una entrevista para el programa In Depth with Graham Bensinger el pugilista tapatío dijo:

“Quiero ser millonario en los negocios. Eso es lo que quiero ser. No estudié. Vengo de muy abajo, pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas”.

La última incursión empresarial que presentó el pugilista fue la bebida alcohólica VMC, que se trata de una botella de tequila de los Altos de Jalisco. De acuerdo con el sitio web, sus productos utilizan ingredientes de origen natural como la toronja y la jamaica.