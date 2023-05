Declaración Anual: por qué el SAT no me ha devuelto mi saldo a favor

Las personas físicas que realizan actividades económicas que les generan ingresos tienen la obligación fiscal de presentar durante el pasado mes de abril la Declaración Anual 2022 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si cumpliste en tiempo y forma con este trámite de la dependencia recaudadora de impuestos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y resultaste con un Saldo a favor por el cual solicitaste la devolución de impuestos del Ejercicio Fiscal 2022 pero todavía no has recibido el recurso económico estas pueden ser las razones.

La autoridad fiscal recibe directamente de los contribuyentes la información de los ingresos y egresos que tuvieron cuando realizan su declaración anual de impuestos y así determina si todavía deben tributar alguna cantidad o por el contrario ya están a mano con el SAT e incluso si éste debe regresarles la Devolución del Saldo a Favor si es el caso. Pero una vez se tramita esta operación el fisco debe validar los datos y será por medio del Buzón Tributario que els informará del avance en este procedimiento.

Declaración Anual, este es el plazo

Sin embargo, el plazo para el pago de este dinero al contribuyente si tiene derecho a la Devolución de Saldo a Favor tiene un plazo de 40 días para hacerse efectivo y si pasa el tiempo puedes hacer un trámite por internet para consultar el estatus en que se encuentra, donde puedes encontrar tres posibles explicaciones de la autoridad: que se encuentra todavía En proceso, Requerida, Desistida, Negada o Pagada.

Esto lo puedes consultar también desde la plataforma digital del SAT, donde en el primer caso se refiere a que todavía se está verificando la información aportada y tras comprobar los datos se podrá proceder con la devolución.

Respuestas del SAT

Si la respuesta del SAT es que hay información requerida significa que necesita más datos o documentos para terminar el proceso y determinar el monto a devolver, mientras que el no atender esta petición podrá llevar a una respuesta de Desistida, o de Negada si así lo determina la institución.

Así es como podrás conocer la razón por la que no tienes tu Devolución de Impuestos todavía, donde puedes descubrir que no obtendrás el depósito esperado por no atender las peticiones del SAT por medio del Buzón Tributario por lo que conviene que estés atento a sus mensajes.