México requiere una Convención hacendaria: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llevó a cabo el Foro Fiscal 2023 ‘Problemáticas y Desafíos para el Sector Privado’, en el que reiteró la necesidad de celebrar una Convención Nacional Hacendaria.

El presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza destacó que, si bien no hay una Reforma Fiscal para el 2023, es importante analizar pendientes, como la aplicación y ejecución de la Reforma Fiscal 2022, la entrada en vigor del CFDI 4.0, el complemento de carta porte, la Reforma de Subcontratación y la entrada en vigor del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Destacó el compromiso de la confederación para generar espacios con contenido de alto nivel, como el Foro Fiscal 2023 que contó con la participación de expertos en la materia, legisladores y contadores especialistas, que se reunieron para analizar temas fiscales de trascendencia e impacto a nivel nacional y facilitar la operación y cumplimiento de obligaciones de las empresas socias.

Por otra parte, Domingo Ruíz López, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex coincidió con lo expresado por el presidente Medina Mora y agregó que, ante la ausencia de una reforma federal, es necesario pensar en el federalismo fiscal.

“El problema de fondo que tiene este país, es este federalismo invertido, donde no es verdad que la base de la organización política y administrativa del país es el municipio, sino más bien, todo está concentrado en la federación. No podemos hablar de autonomía, no podemos hablar de libertad, sino se acompaña de libertad financiera”, señaló.