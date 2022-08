Tasas, requisitos y pagos limitan el acceso al financiamiento: Inegi

Las altas tasas de interés, la gran cantidad de requisitos, pagos inaccesibles o falta de historial crediticio limitan a los dueños de las empresas a pedir prestado y es que 53 por ciento de los negocios en el país, de todos los tamaños y con al menos 10 años de operación, nunca ha solicitado un financiamiento.

Lo anterior se traduce en que las compañías no tienen capital para ampliar sus actividades productivas, genera mejores empleos, o incluso para la innovación.

“El financiamiento es importantísimo para la ampliación de las actividades productivas, la generación de empleo y la innovación, pero más de la mitad de las empresas en México nunca ha solicitado un financiamiento”, mencionó Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2021, lamentó que las empresas no accedan a los servicios financieros, lo cual es uno de los principales retos del sistema.

Te recomendamos: Inflación imparable, se ubica en 8.62% durante agosto

De acuerdo con la ENAFIN 2021, los principales factores que limitaron el acceso al crédito para las empresas fueron el costo y los requisitos. El 62 por ciento de las empresas dijo que las tasas de interés resultan la principal limitante, seguido de los elevados requisitos, con el 39 por ciento de las menciones, las condiciones de pago inaccesibles, con el 30 por ciento de las veces.

hay empresarios que mencionaron que su limitada capacidad de pago los ha hecho no recurrir a un crédito, así como la falta de historial crediticio o de comprobante de ingresos.

Al detallar cómo obtienen recursos las empresas, se reveló que el 47 por ciento utilizó recursos propios para solventar sus operaciones y el 23 por ciento las utilidades del negocio.

De 43.8 por ciento de las empresas que nunca ha contratado una póliza de seguro, 36. por ciento indicó que la razón principal para no hacerlo es que no le interesa, 35.3 por ciento señaló que son caros y 27.5 por ciento dijo que no lo necesitaba ya que el riesgo en la empresa es bajo.

Respecto al servicio de arrendamiento financiero, el 13.3 por ciento de las empresas lo ha utilizado alguna vez desde su inicio de operaciones. En cuanto a las empresas que nunca lo han utilizado (86.7 por ciento), 48.2 por ciento señaló que no le interesa, 45.5 por ciento que no lo necesita y 19.5 por ciento dijo desconocer cómo funciona este esquema financiero.

Con información de: Excélsior