El bono demográfico del Bajío le obliga a apostar a la industria 4.0

Para diferentes actores empresariales, el Bajío del país, encabezado por Querétaro y Guanajuato, es una región casi obligada a apostar a la industria 4.0, pues tiene un alto potencial demográfico con miles de jóvenes que están preparándose en carreras técnicas, la continua llegada de corporativos globales, la presencia de industrias automotriz y aeronáutica, etcétera, además que México como nación está aprovechando sus ventajas económicas con sus diversos tratados comerciales.

Bernd Rohde, director General del foro internacional Hannover Fairs México, indicó que las grandes transiciones humanas no han sido fáciles; sin embargo, la industria 4.0 no será una excepción, pues está modificando al mundo con la robotización, energía verde, autos autónomos, etc., que son una realidad.

Al anunciar el foro Industrial Transformation México 2022 (5 al 7 de Octubre, en León, Guanajuato), dijo que este evento permite que en el Bajío, sea epicentro de las nuevas tecnologías en el país, abre el diálogo para pasar de la manufactura a la mentefactura y abordar el gran reto de la tecnificación de la economía.

La industria 4.0 es el proceso más barato en la historia a diferencia del pasado cuando se debía tirar toda la maquinaria anterior e instalar nuevas cadenas de tecnología. En este caso es solo usar un sistema de conectividad y que los empresarios empiecen a digital su cadena de valor y entrega de bienes a los consumidores, dijo.

Calificó al norte y bajío del país como esenciales en diversos rubros del emprendimiento en tecnología, así como adopción de la industria 4.0 que llega al territorio. Somos epicentro latino con alta presencia de brazos robóticos, nuevas fábricas, inversiones establecidas, llegada de nuevas empresas para producir al mundo y seguir creciendo arriba de la media de Latinoamérica, acotó.

Enfatizó que “el Bajío tiene la ventaja sobre el resto del país, pues tiene capital de inversión, alta tecnología y mucha mano de obra calificada de jóvenes, pues el bono demográfico esta siendo bien capacitado y las empresas lo están aprovechando”.

Aunado a que la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el conflicto en Ucrania, permite que sigan llegando industrias, por ello, apreciamos que las empresas encuentran buena respuesta en productor e invertir en Querétaro, Guanajuato, y todas las entidades de la región.

Gerardo Ibarra, director general del Centro de Ciencias Explora, indicó que la Alianza Bajío Occidente apuesta en ser punta de lanza en innovación y exportar conocimiento a otra regiones del mundo, gracias a la capacitación y preparación de los nuevos talentos en las entidades que la componen.

“Nuestra tarea es no sólo enseñar ciencia sino vincular a los jóvenes talentos con la industria establecida y ampliar la red de colaboración en fomento de vocaciones profesionales que se tiene en Querétaro, Jalisco, San Luis, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes para impulso a la industria creativa e impulso a la economía naranja. La prioridad es destacar el liderazgo socioambiental, la industria 4.0 y sostenibilidad, para que más jóvenes adopten la tecnología, pues aún existe recelo de los estudiantes para verlo como carrera de vida, aspecto que debemos modificar”.

Por su parte, Gonzalo Moctezuma, Media relantions and external comunication de Siemens México, dijo que este corporativo está impulsando diversos proyectos en capacitación de estudiantes en el bajío y todo el país en tecnologías de último nivel.

Detalló que en la pandemia mantuvo sus empleos y en la planta de Querétaro crecieron sus inversiones con un parque fotovoltaico para ser autosuficiencia en energía. “La pandemia fue una pausa, pero ello no detuvo nuestra presencia en Querétaro y crecer en la entidad”.

Finalmente, Rogelio Rocha, head of México Upmarket & Verticals Zoom, explicó que el bajío se va visto forzado a avanzar en nuevas tecnologías por la llegada de nuevas inversiones y esto es bueno, pues se presiona para el desarrollo de los nuevos talentos de su gran bono poblacional, pues regiones como Europa ya quisieran tener tanta presencia de jóvenes como se tiene en el Bajío.

