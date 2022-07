Reportan hasta 10 por ciento de ausentismos en empresas por COVID

Mextli Moreno

Hasta el momento, se tiene el reporte de un 10 por ciento de ausentismo en los comercios del estado por contagios de Covid 19, informó Sergio Martínez de León, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (CANACOPE).

“Este ausentismo no ha afectado en la productividad de los negocios. Ya son 5 días de aislamiento, a partir de que se confirma el contagio y estamos hablando de que 10 personas que trabajan en un negocio, el 10 por ciento estamos hablando de una persona”, dijo.

Señaló que el porcentaje está relacionado con el número de empleados que han faltado a sus entornos de trabajo, sin embargo es un fenómeno que no ha impedido que se frene la productividad en los negocios.

“Hemos podido aprender de qué manera podemos adaptarnos, ya sea trabajo híbrido, Home office, etc para no afectar la productividad y hasta el momento no hemos tenido ninguna afectación en ese sentido”, mencionó.