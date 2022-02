Criptomonedas, sus mitos y realidades

El 97 por ciento de los usuarios de criptomonedas confían en ellas por tres razones principales: estrategia de inversión, desconfianza en el sistema financiero actual y oportunidades de ‘trading’ a corto plazo, según reveló un estudio global “Criptousuarios 2021” de Binance Research.

Pese a que los usuarios de criptomonedas ven a éstas cada vez más como atractivos instrumentos de inversión, que se vuelven más accesibles y que diariamente se leen o escuchan noticias sobre estas nuevas tecnologías, aún existe confusión sobre la fiabilidad y funcionamiento de estos cripto activos.

Aquí te presentamos algunos mitos y realidades sobre las criptomonedas

Mito #1: No son seguras porque no están reguladas.

Actualmente en más de 20 países existe ya una regulación de las criptomonedas y 30 más están en pruebas o avances para regularlas. Pese a ello, las criptomonedas no se interpretan como ilegales en la mayoría de los países y su uso lleva más de 11 años, lo que ha llevado a que su adopción sea cada vez más creciente.

Mito #2: Tienen muchos bloqueos en diversos países por ilegalidad.

A nivel mundial existen dos escenarios claves: 1. Países cuyos gobiernos bloquean algunas funcionalidades / productos de los ‘exchanges’ mientras se realiza un proceso de entendimiento de la operación. 2. Países cuyos gobiernos bloquean algunas funcionalidades / productos de los ‘exchanges’ mientras se crea una legislación en torno al uso de cripto (con impacto a nivel sector, no sólo a las plataformas de intercambio).

Esto no representa que tengan bloqueo de operación en los países.

Mito #3: Se puede perder todo cuando su valor baje de precio repentinamente.

La adopción de cualquier tipo de activo (compra y venta de acciones, bienes raíces, mercados de forex, criptomonedas, etc.) conlleva un riesgo que es proporcional a las expectativas de retorno: cuanto mayor es el riesgo mayor es la posibilidad de retorno, pero también mayor el riesgo de pérdida. Tanto la adopción de monedas estables como BUSD (criptomoneda que mantiene una paridad de valor contra el dólar estadounidense), como de las denominadas “Altcoins”, han demostrado ser un elemento clave en la eficiente administración de activos de nuestros usuarios. Para lograr esa eficiencia, es importante determinar el apetito de riesgo de cada persona, y determinar un perfil propio que permita conocer los límites de exposición de riesgo y expectativas de retorno clara.

Mito #4: Es un ecosistema propenso a que se efectúen transacciones ilícitas.

El origen de las criptomonedas, sus características descentralizadas y el auge del precio del ‘Bitcoin’ en los últimos años ha generado frenesí entre los usuarios y aún más entre los cibercriminales. Los ataques más comunes que los criminales intentan en las plataformas cripto van desde chantajes y robos de datos hasta ‘phishing’, falsificación de identidad.

Mito #5: Es fácil que puedan ‘hackear’ una cuenta y perder las criptomonedas.

Adoptar el uso de criptomonedas es cada vez más popular, puede realizarse desde cualquier parte del mundo y cualquier persona que tenga acceso a un ordenador o un teléfono móvil puede recurrir a ellas. Sin embargo, la forma más fácil de perder durante su uso es entregar nuestro dinero a terceros que prometen rendimientos enormes o hacerlo sin conocer las herramientas básicas de seguridad.

