Del próximo 8 al 10 de noviembre se llevará a cabo el INCmty, un punto culminante para conectar a los agentes que intervienen en las diferentes etapas de emprendimiento y comparten las tendencias del futuro.

La plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, INCmty, ha motivado a miles de personas de México y Latinoamérica a alcanzar sus metas.

Durante este summit Business Hacks se abordarán un amplio abanico de temas que van desde la necesidad de innovar en la educación para mejorar el bienestar de las personas, las perspectivas de Nietzsche sobre el emprendimiento moderno, el impacto que pueden tener las empresas solidarias en la recuperación posterior al COVID, experiencias personales, las nuevas redes sociales y su impacto para las empresas, cultura financiera hasta el rol de las universidades en el desarrollo económico de las regiones entre muchos otros temas.

Grandes figuras del ecosistema emprendedor internacional participarán en el summit Business Hacks del festival INCmty 2021 compartirán tendencias y puntos de vista sobre lo que impactará los negocios del futuro:

Darin Olien, el reconocido autor, experto en superalimentos, nutricionista, creador de Shakeology y co presentador de la docuserie de Netflix Down to Earth with Zac Efron, hablará en su conferencia “Wellness innovation and educational resources truths behind someone, everyday choices” sobre la necesidad de innovar en la educación para que las personas entiendan el impacto que tienen sus decisiones diarias en su bienestar general.

Adicionalmente, Olien será el keynote speaker del Heineken Green Challenge, donde los participantes del concurso presentarán sus propuestas a los jueces que determinarán el ganador.

Brad Feld, el empresario autor, bloguero y capitalista de riesgo en Foundry Group compartirá, en el fireside chat “​​Independence of Mine and Other Lessons from Nietzsche” sus aprendizajes adquiridas gracias a sus 34 años de experiencia como inversionista y emprendedor en etapa inicial, abordando algunos puntos sobre su reciente libro The Entrepreneur´s Weekly Nietzsche, coescrito con Dave Jilk, considerando las perspectivas de éste filósofo que invita a la reflexión a través de nuestra lente moderna.

Raj Sisodia, fundador y líder del movimiento de Capitalismo Consciente, Profesor Distinguido del Tecnológico de Monterrey y del Banson College, hablará en su fireside chat “The Healing Power of the Conscious Enterprise for the Post COVID” sobre el potencial que tienen las empresas solidarias para lograr la recuperación y la sanación necesarias para la sociedad en los tiempos posteriores al COVID.

Erika Falfán, vicepresidenta de soporte de operaciones y miembro del Comité de Diversidad e Inclusión de Walmart México, y Luz María Velazquez, Zona Shero, líder nacional de Zona Shero, Programa del Tecnológico de Monterrey para fortalecer los emprendimientos y la trayectoria de las emprendedoras en el ecosistema mundial, hablaran en su fireside chat sobre el impacto de la digitalización para alcanzar la transformación de los negocios en igualdad y diversidad.

Business Hacks es uno de los tres summits que se llevarán a cabo durante la novena edición del festival INCmty 2021 del 8 al 10 de noviembre en formato virtual y sumarán más de 200 actividades que ofrecerá a los participantes recomendaciones, experiencias y herramientas que detonaran la innovación y potencialización de sus emprendimientos.

“Business Hacks es el espacio perfecto para que la comunidad del emprendimiento de la región comparta mejores prácticas y experiencias para que la siguiente generación de emprendedores pueda aprender de ellas y llevar sus propias metas al siguiente nivel.” comentó Josué Delgado, director de INCmty. “De la mano de grandes emprendedores como Darin Olien y Brad Feld, entre otros, los emprendedores podrán desarrollar habilidades que fortalecerán todos sus ámbitos incluyendo personales, para que puedan aumentar su resiliencia para los retos que indudablemente se presentarán en el futuro”.

Los boletos para acceder a todas las actividades del Festival INCmty, incluyendo las de los conferencistas mencionados anteriormente ya están disponible a través de la página de internet https://incmty.com/