Ray Méndez

El sistema de devolución de impuestos a empresas grandes terminó y ahora tienen que pagar, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que la fusión de Televisa con Univisión generará un ingreso de unos 10 mil millones de pesos a las arcas públicas.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario celebró que “todos están ayudando, yo les agradezco mucho a los empresarios, a las corporaciones porque antes no pagaban o les condonaban los impuestos”.

“Si tenemos estos fondos pues podemos financiar el desarrollo, de ahí que no optemos por otras opciones, alternativas. Estos ingresos lo que sí estamos viendo es cómo se mantiene el país sin endeudamiento”, indicó.

El Jefe del Ejecutivo señaló que México perfila crecer por encima del 6 por ciento este 2021 y se logró recuperar todos los empleos perdidos durante la pandemia de coronavirus, señaló.

Añadió que alrededor de 20 millones de trabajadores están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Incluso ya tenemos más empleos que los que se perdieron, entonces la economía va bien. No nos vamos a confiar y también no vamos a gastar más de lo que nos ingresa, es decir, no vamos a contratar deuda adicional”, sostuvo.