Carlos Uriegas

En Querétaro existe la infraestructura para poder producir los semiconductores que no están llegando como se esperaba y que, de alguna manera, han parado a la industria automotriz, comentó Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Canacintra) en Querétaro.

Expuso que México debe de apostarle más en la inversión y no distraerse en temas políticos, como recibir al presidente de Cuba y Venezuela, tal como ocurrió la semana pasada.

“No hay que perder el objetivo y desconcentrarnos del mercado más importante que tenemos, que es con Estados Unidos; es ahí dónde debemos enfocar los esfuerzos, en ver cómo se saca provecho se buscan producir semiconductores y no en estar invitando al presidente de Cuba o a Nicolás Maduro, eso es un tema delicado, eso es una pérdida de tiempo”, comentó el empresario.

En Querétaro hay empresas como LG, empresas japonesas y americanas que podrían adaptarse para producir los semiconductores que demanda la industria, no solamente la automotriz, estas piezas funciona para distintas industrias, como la fabricación de electrónicos, smartphones, laptops, entre otros, apuntó.

El líder industrial hizo un llamado a estar concentrados y enfocados en inversiones, aunque destacó que el presupuesto va muy enfocado a programas sociales.

“Ojalá que en el gabinete del presidente López Obrador exista altura de miras, en ver esa ventaja regional. No hay que patear el avispero, aunque hemos visto que todo apunta, lo vemos en el presupuesto a temas sociales, pero si no hay inversión no hay contribuciones y sin contribuciones se can los programas sociales”, advirtió.

México debe sacar provecho de la mala relación entre Estados Unidos y China para involucrase en la producción de semiconductores.

Más que perder el tiempo al mandar una carta al presidente Joe Biden, enfatizó, México debe concentrarse en las reales oportunidades.

“El gobierno y sector privado deben aprovechar estas oportunidades. Biden, si es que recibe y ve la carta, se va a reír, por lo que debemos mejor atender los temas de generación de inversión y empleos. Ojalá que el presidente de México ahora sí vaya a Estados Unidos y atender al socio más importante que tenemos”, finalizó Jorge Rivadeneyra Díaz.