Juan Carlos Machorro

La Inteligencia Artificial (IA) ha sido de gran utilidad para impulsar el desarrollo de los negocios, del sector financiero o para facilitar las labores del día a día; sin embargo, estas no son sus únicas aplicaciones, pues tiene la capacidad de brindar alternativas viables para resolver algunos de los problemas más complejos.

“Las soluciones basadas en Inteligencia Artificial han revolucionado la forma en la que percibimos y analizamos diversas problemáticas. Tecnologías como el ‘machine learning ‘o el ‘big data’ son cada vez más eficaces en la incorporación de estudios, pues nos permiten identificar variables que podrían ser significativas y difíciles de detectar o hacer estimaciones altamente precisas”, señala Gustavo Parés, director de la empresa de IA, NDS Cognitive Labs.

Con perspectivas de cara hacia el futuro inmediato, la implementación de herramientas impulsadas por IA ha sido de utilidad en áreas como educación, salud, predicción de eventos meteorológicos y conservación del medio ambiente, solamente por nombrar algunos.

Esta empresa señala algunos ejemplos de problemas globales donde la IA está ayudando a combatir dichos conflictos, como mejorar los servicios de salud: la IA puede funcionar desde distintos enfoques; en primera instancia, puede tener un acercamiento preventivo, es decir, ayudar a orientar a las personas para evitar problemas de salud y mejorar sus hábitos.

En un segundo aspecto, estas herramientas ayudan a los especialistas de la salud a detectar de forma más oportuna y precisa algunas enfermedades como cáncer.

Cifras del estudio ‘International Evaluation of an AI System for Breast Cancer Screening’, publicado en la revista Nature, revelan que con esta tecnología se redujeron los falsos negativos de cáncer de mamá en Estados Unidos en 5.7 por ciento y los falsos positivos en 9.4 por ciento.

En el área de seguridad alimentaria, la tecnología puede tener diferentes usos; los algoritmos de IA pueden detectar brotes de plagas o encontrar oportunidades para mejorar las cosechas. Por ejemplo, esta tecnología se utiliza en granjas verticales para analizar factores ambientales como la temperatura y el agua, para que los alimentos crezcan de manera más eficiente.

En la educación, la IA puede ser auxiliar en el proceso de aprendizaje de las personas, sobre todo en contextos como en el que vivimos actualmente. Con la IA se pueden crear ‘chatbots’ que funcionen como asistentes pedagógicos para optimizar la atención y respuesta que reciben los estudiantes; esta herramienta permite que los alumnos puedan resolver sus dudas 24/7.

En el desarrollo científico, existe una nueva área de estudios conocida como metaestudios, que corroboran lo que miles de estudios científicos encontraron, lo cual solamente es posible gracias a la Inteligencia Artificial. De esta manera se mejora la investigación científica.

La IA también ha permitido hacer optimizaciones en cualquier proceso de ingeniería, como el diseño de vehículos, microchips, entre otros mecanismos. Incluso el informe ‘The AI In Transportation Report, de Business Insider Intelligence’ estima que para el año 2025, la IA generará ahorros en el sector por hasta 173 mil millones de dólares en toda la cadena de suministro de los fabricantes de automóviles.