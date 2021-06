En busca del litio en México

Carlos Uriegas

La minería de litio en México tiene un campo a futuro, quizá en 10 o 15 años, y por el momento los esfuerzos científicos se concentran en revisar en qué partes del país hay fuentes de litio existentes, comentó el doctor Gilles Levresse, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM.

“En estos momentos estamos empezando un proyecto de evaluación a nivel nacional para ubicar a las fuentes posibles de litio existentes. Al hablar de minería de litio hay temas muy diversos. Hay dos grandes tipos de minería; una es la de sales, que existe en Latinoamérica (Perú y Bolivia), son sales de evaporación y el litio está en forma de carbonato. Es la minería más barata y provechosa, ya que no se requiere su transformación; ya está en carbonato, que es como se vende directamente en el mercado”, explicó el doctor Levresse.

La otra forma de litio está dentro de minerales, en grandes rocas, como ocurre en Australia, donde sí se requieren procesos más complejos y costosos para su extracción, a lo que el académico de la UNAM Juriquilla comentó que hay otra forma de obtención de litio, conocida como salmuera.

“A futuro se están desarrollando otros tipos de minería como la de salmuera, que se enfoca a las aguas biotermales, o las aguas que existen en los campos petroleros. Cuando se produce petróleo, se separa el aceite de las aguas y se desechan, pero en algunas partes esta agua son ricas en litio, por lo que empresas como Shell y Exxon están pensando precipitar estas aguas para recuperar el litio y venderlo como subproducto”, subrayó Gilles Levresse.

**Los yacimientos en México**

En México hay zonas biotérmicas en donde se investiga si hay litio para ver si se generan subproductos que puedan ayudar en la generación de electricidad, dijo el doctor Levresse, quien compartió que por el momento no hay evidencias de litio en el estado de Querétaro.

“Hay nuevos yacimientos típicos de México; en Sonora, Zacatecas, Durango donde el litio se encuentra en arcillas; es el famoso yacimiento de Bacanora. Aquí hay yacimientos en arcillas muy someras en el suelo, pero en México no existen minas de litio; lo que hay es un estudio de factibilidad en el que se encontraron concentración de litio en las arcillas, el gran reto es cómo sacar el litio de las arcillas de forma industrial, algo que es muy complicado; hay una planta piloto donde se procesa a manera de laboratorio y a pequeña escala, pero sacarlo a nivel industrial por ahora es caro, complicado y perjudicial con el medioambiente”, detalló el doctor Gilles Levresse, ya que para extraerlo se genera sulfuro de litio para transformarlo en carbonato, pero este proceso no es amigable con el medioambiente.

El doctor Levresse destacó que para que una mina empiece a producir se requieren entre 10 y 15 años de trabajos de exploración antes de que ésta comience a producir litio.

“Se dice que el litio es el petróleo del futuro, pero no es así, ya que el petróleo es fuente de energía y con el litio no puedes generar energía, se puede conservar o almacenar, pero no la genera, pero sí puede ayudar a la conservación de energía solar y eólicas, conocidas como energías intermitentes y para conservar la energía necesitamos baterías con litio que sí la conservan”, explicó el investigador, ya que el litio puede almacenar el doble de su peso en energía.