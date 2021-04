No paran créditos de vivienda en Querétaro

Pese a pandemia, se siguen adquiriendo casas

El Informe “Situación Inmobiliaria México” de BBVA, correspondiente al primer semestre de 2021, destaca que entre 2010 al 2020 la banca comercial ha otorgado más de un millón de créditos para adquirir una vivienda nueva o usada.

Esto representa más de un billón de pesos y refleja que las economías estatales más grandes son las que más demandan este tipo de financiamiento, como es la franja del Bajío.

La crisis sanitaria y económica no tuvo efecto estructural en la distribución regional del crédito hipotecario bancario. Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro concentraron 51.6 por ciento de los créditos para adquisición de vivienda y 57.5 por ciento del monto.

De acuerdo con el estudio, el sector de la construcción se contrae desde el 2019, pero la pandemia agravó el declive y los pocos tipos de obra que sí crecían también se detuvieron. La edificación cerró el año con una caída de 16.6 por ciento, mientras que la obra civil cayó 25.3 por ciento.

La menor demanda por vivienda, así como los cambios de hábitos de compra y trabajo hicieron innecesarias algunas edificaciones.

El costo del crédito disminuyó la carga financiera para las empresas constructoras que además tuvieron acceso a liquidez durante este año. No obstante, el crédito no se dirigió a mayor actividad, por lo que no pudo resarcir la caída del PIB. A pesar de las condiciones, la morosidad es menor al 1.5 por ciento.

En 2021 el sector podría crecer hasta 2.7 por ciento. Se trata de un efecto base, y no de una recuperación. La edificación productiva podría ser impulsada por el dinamismo industrial y el comercio exterior.

El mercado hipotecario reflejó la menor demanda por vivienda, principalmente en los segmentos medio y de interés social. En 2020 se originaron 2.7 por ciento menos créditos y 6.2 por ciento menos monto hipotecario. Los institutos públicos otorgaron 373 mil créditos hipotecarios, mientras que la banca 120 mil, variaciones de -2.9 por ciento y -11.3 por ciento, respectivamente.

El monto total de crédito hipotecario fue 389 mil millones, de los cuales 197 fueron de la banca comercial y el resto del Infonavit y Fovissste. La hipoteca promedio subió en el caso de la banca comercial debido a que la demanda por vivienda residencial mejoró en el último trimestre del año.