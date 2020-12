Implementan los tianguis sus propias brigadas contra COVID-19

Se sanciona a aquellos comerciantes que incumplan con las disposiciones, además de que se les manda a descanso, explicó Rocío Alvarado, presidenta de la Fecopse

Khalid Osorio

Comerciantes ambulantes organizan equipos para garantizar el respeto a las medidas de sanidad en los tianguis, señaló Rocío Alvarado, presidenta de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicio (Fecopse).

Un grupo de al menos cuatro personas realiza labores en los mercados ambulantes para cumplir con las medidas; proporcionan gel, cubrebocas y vigilan que no exista aglomeración en algunos puestos. Los vendedores tienen la instrucción de no atender a las personas que no cuenten con un cubrebocas. En caso de faltar a esta disposición, los comerciantes son sancionados y tienen que ‘descansar’, detalló la presidenta de Fecopse.

“Las unidades que tenemos al interior tienen la obligación de ver que si el compañero no puede controlar su aforo debe irse a descansar. Esa es la consigna”, declaró. Las sanciones dependen de cada uno de los tianguis, no existe un período definido de cuánto tiempo deben ser penalizados aquellos comerciantes que no pueden controlar el aforo. Esta es la segunda ocasión que se reduce el horario para el comercio ambulante para los que se instalan de manera nocturna.

Se contemplaba la operación hasta las 24:00 horas, posteriormente se disminuyeron dos horas, y ahora dos adicionales.

“Para nosotros es importante seguir laborando, y si hay recortes de horario, esperemos que nos sigan respetando el que tenemos ahora, por eso cuidamos las medidas, para que no nos quiten el tianguis por una o dos personas”, expresó.