Constructores queretanos urgen a la población acatar medidas

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción afirma que en su sector han acatado los protocolos

Carlos Uriegas

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Querétaro, Álvaro Ugalde Ríos, urgió a la ciudadanía a acatar las medidas sanitarias dictadas por la autoridad, al entrar este lunes 21 de diciembre al Escenario “C”, decretado por Gobierno del Estado.

El ingeniero aseguró que el sector de la construcción afortunadamente ha acatado las medidas sanitarias, por lo que hasta la fecha no se han presentado contagios entre sus trabajadores, y por ahora podrán seguir operando como lo vienen haciendo, con las debidas medidas de seguridad e higiene.

“Estamos en permanente contacto con el Seguro Social y no hemos registrado contagios en la industria de la construcción”, afirmó el dirigente empresarial.

“Afortunadamente el tipo de trabajo que realizamos es al aire libre, con cierta distancia, y eso nos ha beneficiado para poder operar con el menor riesgo de contagio, como en otros sectores, donde sí se ha agudizado (el contagio del virus). A nuestro sector no le queda de otra que seguir aplicando estos protocolos, y seguir disciplinándonos para poder continuar”.

Lamentó que esta situación (de los contagios) genera incertidumbre y eso podría frenar la inversión privada, además hay un importante recorte de los apoyos federales al estado -lo que indica que habría menos obras-, y la prioridad ahora es la salud.

“Anteriormente si no había obra local podíamos voltear hacia la obra privada pero siendo el COVID un tema mundial, el panorama para el sector de la construcción no es muy alentador. Al estar a la orden del día los contagios, el gobierno está gastando mucho en ello, muchos están parando las actividades de la industria de la construcción (…) y aquí lo que nos queda es que nos disciplinemos mucho y entendamos que esta problemática sigue, no porque la vacuna esté cerca, todavía falta todo (el protocolo) que se tenga que implementar para su aplicación y creo será otro tanto de los meses que ya hemos recorrido”, concluyó Álvaro Ugalde.