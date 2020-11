Crecen ventas en el sector abarrotero mayorista

Mantiene ritmo positivo a pesar de la pandemia

Redacción

El presidente de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), Iñaki Landáburu Llaguno, aseguró que en el mes de octubre el sector abarrotero mayorista creció a una tasa del 7.7 por ciento, y en términos anuales se registró un avance del 8.2 por ciento.

“Estas cifras demuestran que seguimos creciendo y no pararemos, además este fin de año no podemos dejar de apoyar nuestra distribución para seguir llegando a donde otros canales de distribución no llegan y mantener nuestro liderazgo”, dijo.

En el mes de octubre los tres proveedores que más destacaron fueron: ADM Animal Nutrition con un 42 por ciento; Laboratorios Pisa Electrolit, 39 por ciento y SIGMA Alimentos, 37.7 por ciento. Les siguieron Maruchan, 33.5 por ciento; Embotelladoras PEPSI Gepp, 32.6 por ciento; Zucarmex, 30.7 por ciento y McCormick, 19.8 por ciento.

Las categorías con mejor desempeño son: el arroz, 36.8 por ciento; leche condensada, 31.9 por ciento; sueros, 28.8 por ciento; leche evaporada, 24.4 por ciento; e insecticidas, 24.3 por ciento.

Igualmente, todas las regiones del país mantienen crecimiento, destacando el sureste con 11.5 por ciento.