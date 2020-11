Tiene COVID-19 dos enemigos en superficies ¿Cuáles son?

La COVID-19 vive tres veces menos tiempo en los dos materiales específicos

Juan Carlos Machorro

Una remodelación del hogar u oficina con la ayuda de la madera y el cobre son una alternativa para neutralizar la propagación del coronavirus. Las superficies con estos materiales son los lugares más eficaces en estos inmuebles contra el SARS-COV-2, de acuerdo con un análisis realizado por Studio 20.25, despacho de interiorismo en México y Estados Unidos.

Según una investigación divulgada en The New England Journal of Medicine, la COVID-19 vive tres veces menos tiempo en los dos elementos ya mencionados, en comparación con el plástico –que es un elemento de gran uso en los hogares.

“Nuestros proyectos de remodelación de casas y oficinas se han incrementado a raíz de la pandemia, pero ahora nuestra responsabilidad es mucho mayor, ya que debemos pensar en el diseño del hogar como un escudo contra la COVID-19. Por eso, con base en estudios de The New England Journal of Medicine, hemos desarrollado proyectos para sustituir todo lo plástico por materiales como el cobre o la madera, que son superficies en las que se propaga menos el virus”, aseguró Raquel Amiga, socia fundadora de Studio 20.25.

Por su parte, Óscar de la Rosa, epidemiólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que existen hospitales como El Hospital del Cobre, en Calama, Chile, donde camas y otros muebles son fabricados con este material, y han controlado los contagios en el propio nosocomio.

“El cobre tiene cualidades autodesinfectantes. Los virus, cuando se alojan en él, tienen una vida infecciosa que se reduce a horas, por eso hay hospitales que han elegido hacer sus muebles con este material”, explicó. Por ello, destacó, resulta fundamental que las familias, en la medida de lo posible, sustituyan sus mesas de centro, percheros, portallaves o manijas de puertas, en caso de que éstas sean de materiales susceptibles a la propagación del coronavirus.

“Todos los hogares en México tienen superficies u objetos de plástico o fierro, que son las superficies en las que más tiempo sobrevive el virus. Por eso muchas tiendas del hogar han lanzado más líneas de muebles de madera, de cobre o hasta de aluminio, que es el material que más se utiliza en los hospitales por su gran facilidad para desinfectarlo”, ejemplificó. Teteras, utensilios como cucharas y cacerolas son algunos de los objetos más comunes en casa, por lo cual una solución puede ser el doble uso, precisó el experto.

“Podemos adaptar muchos objetos de cocina para que cumplan otras funciones. Hay personas que están usandosus ollas como contenedores de llaves, un sitio de alto grado de contagio porque es ahí donde todos los miembros de la familia tienen contacto directo”, señaló.

Raquel Amiga, experta en interiorismo, acotó que “las mesas de centro, percheros y las puertas las tocamos varias veces al día, y son fáciles para dejar el virus si no tenemos el cuidado necesario, pero se pueden cambiar por madera. No sólo reduciríamos las posibilidades de propagación del virus en nuestro hogar, también lo renovaríamos”.