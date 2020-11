Estado, sin alzas de impuestos en 2021 para venta de casas

Las tablas de valores de las demarcaciones tienen parámetros para fijar los impuestos que deben pagarse en las transacciones por la venta de viviendas y terrenos

Redacción / Quadratín Querétaro

A pesar de que por segunda ocasión la Dirección de Catastró solicitó a los municipios de Arroyo Seco, Colón, Huimilpan, San Joaquín y Tequisquiapan que ajustaran con un incremento sus tablas de valores, estas demarcaciones y el resto del Estado se mantendrán sin alzas en este rubro el próximo año. Las tablas de valores de las demarcaciones tienen parámetros para fijar los impuestos que deben pagarse en las transacciones por la venta de viviendas y terrenos. Estas se usan como base para determinar los gravámenes de traslado de dominio, Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En sesión de pleno del Congreso estatal, se reconoció el trabajo de los Gobiernos municipales para esquemar los ingresos que tendrán por concepto de impuestos tomando en cuenta los estragos económicos de la COVID-19 en las familias queretanas.

GASTOS EN VIVIENDA

Gabriela Miranda y Alfonso Ramírez, directora y socio-fundador y director de ventas de GAAL Asesores respectivamente, comentan que lo ideal es que los servicios básicos o indispensables representen máximo 50 por ciento de los ingresos de las personas. De ese 50 por ciento, lo ideal es gastar en vivienda 30 por ciento, y el otro 20 se vaya al ahorro. Sin embargo, detallan que si se paga hipoteca es válido aumentar ese 30 por ciento a 40 por ciento. Pero, si se paga renta, no es recomendable utilizar un porcentaje elevado de los ingresos, porque es una cantidad que no se ajusta al nivel de vida. Además, dijeron, en el futuro, no hay un retorno real de ese gasto mensual.