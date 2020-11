Los autos nuevos no ‘aceleran’ ¿Cómo les fue en ventas durante octubre?

En el sector de las ventas, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores espera que en el año se vendan entre 700 mil y 945 mil autos

Carlos Uriegas

Los autos nuevos no aceleran. De acuerdo con datos del Inegi la venta de unidades nuevas disminuyeron en un 21.3 por ciento en el mes de octubre, en comparación con el mismo mes del año pasado.

En el mes de octubre se comercializaron 84 mil 307 vehículos, mientras que en el mismo lapso del año pasado se vendieron 107 mil 94 unidades.

Con este dato se ligan ocho meses en que retrocede la venta de autos en este 2020 y marca la cifra más negativa desde el año 2012 para un mes de octubre, según datos de la AMIA.

La recuperación del sector fue mínima en octubre si se compara la tasa de disminución con la de septiembre, la cual fue de 22.7 por ciento, subió un poco más del 1 por ciento en relación al mes pasado.

A pesar de la racha negativa en el sector de ventas, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores espera que en el año se vendan entre 700 mil y 945 mil autos, un escenario optimista, que aun así significa una disminución del 28 por ciento en comparación con el año anterior.

“Estimamos cerrar el 2020 con 945 mil unidades nuevas vendidas, lo que significa una disminución del 28 por ciento en comparación con el año anterior. No obstante, el modelo de negocio actual ya no podrá seguir vigente por mucho tiempo por lo que debemos adecuarnos a las nuevas realidades y no será fácil en el corto plazo ante un ambiente tan complejo”, señaló el presidente de la AMDA, Guillermo Prieto, en la inauguración del Foro Automotor AMDA 2020.