Piden empresarios a queretanos ser más responsables ante COVID-19

Líderes industriales y empresariales solicitaron a la población acatar las medidas sanitarias

Carlos Uriegas

El sector empresarial coincidió en que la contingencia sanitaria no sólo es responsabilidad del Gobierno, sino también de la población. Por ello, llamó a la ciudadanía a evitar el relajamiento de las medidas sanitarias. Lorena Jiménez, presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Estado, exhortó a los queretanos a respetar las acciones preventivas contra la COVID-19, pues, de lo contrario, dijo, la recuperación económica será mucho más compleja.

La Unidad Médica y de Aislamiento (UMA), primera unidad en su tipo a nivel nacional; a recibido para atención a 510 pacientes con #COVID19 pic.twitter.com/AsfHoFFHxA — SSalud Queretaro (@SSalud_Qro) October 28, 2020

“A todos nos conviene seguir las instrucciones para salir lo más pronto posible, no relajarnos, seguir y acatar las indicaciones y pensar en los demás. Los protocolos no van a parar, el virus no se ha ido, no desaparecerá”, indicó Jiménez Salcedo. Por su parte, Jorge Rivadeynera, líder local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), le apuesta al sentido común para evitar el relajamiento de las acciones preventivas, así como el mejoramiento de los protocolos.

Señaló que el regreso de Querétaro a Semáforo COVID-19 rojo representaría algo ‘desastroso’ por lo que implica establecer un nuevo confinamiento. Los líderes queretanos de Coparmex y Canacintra compartieron la misma opinión al precisar que el aumento de casos en la entidad se debe a un incremento de pruebas para detectarlos.

“Es una realidad que se hacen más pruebas. En la industria, si hay alguien contagiado, se hacen pruebas a quienes convivieron con él. Sin duda, esto es algo positivo, ya que se ubica la fuente de contagio.

Hay dos preocupaciones, una, que la gente se contagie, y la segunda es regresar al semáforo rojo”, detalló Jorge Rivadeneyra, quien puntualizó que, a raíz del método de trabajo y producción, se tiene un mayor control sanitario en los procesos industriales.

Lorena Jiménez, por su parte, expresó que “ojalá no se necesiten medidas más coercitivas y se respeten las reglas como evitar las reuniones sociales. Esto es una responsabilidad compartida, de lo contrario, la recuperación económica será mucho mas compleja”