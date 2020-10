Educación financiera, un pendiente nacional: Afore Pensionissste

Iván Pliego, vocal de Afore Pensionissste, considera que la COVID-19 obligó a ampliar la perspectiva del ahorro

Juan Carlos Machorro

Al mexicano le falta una mayor educación financiera, señaló para AM de Querétaro Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de Afore Pensionissste, quien indicó que la pandemia por la COVID-19 obligó a reflexionar sobre las perspectivas y limitaciones del ahorro.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) estima que sólo 43.7 por ciento de los adultos (30.7 millones) tienen el hábito de ahorrar, pero lo hace sin recurrir a una institución financiera

“El ahorro no es sólo un aspecto monetario, sino el siempre tener conciencia de los gastos hormiga, de comprender el alcance del salario y dineros de la persona, no se tiene que gastar lo que no se tiene. Tenemos que evitar expendios superfluos”, detalló. Compartió que la misiva de la Administradora pública de Fondo de Ahorro para el Retiro tiene la misiva de fomentar la educación financiera, “una meta muy ambiciosa pese al panorama actual”.

Juan Carlos Machorro (JCM): ¿El mexicano tiene conciencia del futuro y sus finanzas?

Iván Pliego Moreno (IPM): Tenemos que ser sinceros, los mexicanos es una sociedad que ahorra poco y tenemos que actuar al respecto para cambiar esta realidad. Creo que nadie piensa en el futuro lejano, siempre se tiene la mente en el aquí y el ahora. Nos falta una mayor educación financiera, debemos ser responsables, pues el dinero pasa por nuestras manos y se requiere saber el cómo manejarlo y pensar en inversiones a largo plazo, como son las Afores.

JCM: La crisis económica de 2021, ¿en donde deja al ahorro, en el cajón del olvido?

IPM: La COVID-19 provocó un cambio de hábitos en el consumo, las relaciones laborales, la reinvención de los ser vicios, movilidad de la mano de obra, ‘home office’, etcétera, que provocarán que la gente comience a pensar en el futuro, siendo esencial que se informe sobre sus finanzas y comprenda que significa tener una Afore.

JCM: La iniciativa de ley a las Afores, ¿qué beneficios traerá?

IPM: La iniciativa a las Afores busca incrementar las aportaciones del empresariado y que sea más robusto el ahorro de los trabajadores. Esto es un gran éxito gubernamental, pues todos los empresarios y trabajadores están a favor de este tipo de proyectos.

Sobre la iniciativa de ley sobre pensiones que presentó la Federación destacó varios puntos, como la reducción en cobro de comisiones.

“Si bien el ahorro voluntario es una alternativa viable para construir un mejor futuro al momento del retiro laboral, éste también ofrece beneficios fiscales que pueden aprovecharse para guardar los recursos monetarios a largo plazo”, dijo.

El estado de cuenta de la Afore, mencionó, es vital para tomar mejores decisiones sobre los ahorros y prepararse conforme se acerque el momento de la jubilación. Subrayó que es necesario revisarlo con periodicidad y darle su debida importancia porque, agregó, es uno de los ‘vehículos’ para realizar diversos trámites en otras instituciones, como retirar recursos monetarios, solicitar un crédito hipotecario, tramitar la pensión o el mismo cambio de Afore.

JCM: Desde su punto de vista, ¿qué distingue a Pensionissste de otras Afores?

IPM: No olvidemos que Pensionissste es la única Afore pública del país -existen 9 privadas- con la comisión más baja del mercado y que no es exclusiva de los trabajadores del Estado sino de todo público. Además, en este 2020 vamos a sortear unos 25 millones de pesos –ganancias en el mercado de las Afores-, y al ser una instancia pública no se queda con dichos dineros, sino que se rifan entre sus usuarios. Damos premios desde 350 mil pesos a mil pesos, y en este 2020, sin ser una realidad, pero queremos otorgar un premio de un millón de pesos.