El gobernador da seguimiento a la Feria Aeroespacial México 2021

Redacción

En seguimiento a la planeación de la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2021, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sostuvo un encuentro con el General de Ala P.A. Rodolfo Rodríguez Quezada, Presidente de la FAMEX. En la reunión ambas autoridades acordaron trabajar a favor del país y preservar el bienestar de las y los mexicanos.

El gobernador reiteró la voluntad de la actual administración estatal por coadyuvar en la logística y en ofrecer todas las facilidades requeridas para el evento. Este representa –dijo- una oportunidad de reactivación económica tanto para Querétaro como para México.

De igual forma, agradeció al General Rodríguez Quezada la difusión de la entidad en cada uno de sus encuentros con instituciones, empresarios y medios de comunicación. También lo reconoció como un embajador por el estado de Querétaro.

En su momento, el presidente de la FAMEX expresó que a pesar de la contingencia sanitaria por COVID-19 en el mundo, continúan las labores de organización a través del uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, enfatizó que la entidad queretana genera confianza a inversionistas y participantes nacionales e internacionales de la feria aeroespacial. Lo anterior, gracias a las acertadas decisiones tomadas ante la pandemia y la seguridad que prevalece en sus 18 municipios.

“Yo me siento muy orgulloso, y lo digo abiertamente, de que sea la feria aquí en Querétaro. No me canso de promover a Querétaro. Definitivamente, no solo por el sector aeronáutico (…). La seguridad que tiene el estado, porque aprovecho todas las bondades que usted y su administración han dado a la entidad en un manejo de la pandemia excelente. También, desde luego, en la seguridad que ustedes han puesto aquí en el estado. Todo ello ha funcionado bastante bien para que tenga certidumbre el evento ante los extranjeros”, manifestó.