Apoyarán al sector ganadero afectado por la COVID-19

La empresa Cargill de México brindará alimento pecuario y forraje a los pequeños productores de San Juan del Río, Colón, entre otros municipios

Pequeños productores que se han visto afectados por la pandemia de la COVID-19, serán apoyados con un programa de distribución de mil toneladas de producto pecuario para el ganado.

Al respecto, Óscar Mendoza Flores, Director de Relaciones Gubernamentales de la empresa Cargill de México, explicó que entre sus trabajos de responsabilidad social, tienen un programa de apoyo para los pequeños productores rurales. Relató que en el caso del estado de Querétaro, se tienen planes de distribuir la donación de forraje en los municipios de San Juan del Río y Colón, sin embargo, aceptó que por la COVID-19, está siendo lento el avance y se tiene proyectado en los próximos meses realizar las entregas de este producto en esas regiones, siendo los principales beneficiarios, los productores de pequeña escala.

Ejemplificó que un tráiler puede cargar 30 toneladas y realizar la distribución de mil de éstas es un tema de mucha logística y algo tardado.

“Se busca apoyar a productores pecuarios de pequeña escala, que han visto afectadas sus capacidades para alimentar al ganado o aves de corral a causa de la problemática derivada del COVID-19”, mencionó.

La primer etapa de este programa se ha enfocado en dotar de alimento pecuario a centros de investigación y universidades que tiene animales en sus instalaciones, sitios como la Universidad de Chapingo y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el Estado de México.

Recordó que sus labores como unidades agroalimentarias no se detuvieron en la cuarentena, pues al ser parte de la cadena de alimentos, no detuvieron sus actividades, y solamente se mandó a su casa a personal no esencial o que fuera vulnerable a la pandemia.

Durante la cuarentena, el PIB mexicano industrial se redujo 25.7 por ciento, y el agropecuario sólo un 0.2 por ciento, pues fue catalogado como un sector primordial que no dejó de trabajar.

“Establecimos un equipo corporativo de acción en caso de crisis, así como uno para cada región, suspendimos viajes y cerramos oficinas temprano para adelantarnos a la curva, y adoptamos medidas para proteger a los empleados de la planta”, indicó.

El directivo de esta empresa detalló que igualmente han donado 30 mil dólares a Bancos de Alimentos de México, reiteró que su objetivo no cambia: “crear los alimentos que se requieran para el país y la pandemia sólo vino a modificar el sendero, pero no la meta”.

Igualmente tienen un programa de apoyo a comunidades rurales con un enfoque de empoderamiento de las mujeres, informó.