Empresarios deberán invertir en rediseño de edificios

La pandemia dejó 36 millones de edificios en mal estado; empresarios deberán invertir en adaptarlos a la ‘nueva normalidad’ y exigencias de la OMS

Juan Hernández

Debido a las exigencias que trae consigo la nueva normalidad por la pandemia del coronavirus, empresarios tendrán que invertir en rediseñar, adaptar y desinfectar sus edificios para que estén acorde a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que implicaría un gasto en su economía, pero un apoyo para evitar la propagación del virus.

De acuerdo con David Morillón Gálvez, profesor titular de los posgrados de Tecnología Ambiental en Arquitectura, y Energía y Diseño Bioclimático en Ingeniería del Instituto de Ingeniería (II) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los inmuebles, entre los que se encuentran escuelas y oficinas que quedaron vacíos, o en los cuales disminuyó la presencia humana durante el confinamiento por la pandemia, deben ser desinfectados, rehabilitados e incluso rediseñados para que estén acordes a la “nueva normalidad”.

En México, la pandemia por la COVID-19 dejó 36 millones de edificios ‘enfermos’, señalan investigadores de la UNAM quienes en colaboración con científicos de instituciones de educación superior de España, Argentina, Colombia y Uruguay, trabajan en un tratamiento de desinfección de ésos inmuebles con el propósito de disminuir la posibilidad de contagios del SARS-CoV-2.

Morillón Gálvez comentó que en las zonas urbanas de nuestro país hay 36 millones de inmuebles; gran cantidad de ellos no han sido habitados desde el inicio del confinamiento (a finales de marzo) y están “enfermos” debido, entre otros factores, al abandono de tuberías y ductos del aire acondicionado.

“Aún es incierto cómo funcionarán estos edificios, pero si no se rehabilitan estaríamos hablando no sólo de un posible contagio del coronavirus, sino de infecciones de carácter general en estómago y garganta”, enfatizó el exdirector de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.

Al referirse al proceso de desinfección, el profesor Morillón Gálvez explicó que esas construcciones requieren de diversos tratamientos y uno de los más probados -incluso en otros países-, es elevar la temperatura artificialmente hasta 56 grados Celsius, durante 52 minutos.

“Otro es la aplicación de rayos ultravioleta C y la ventilación. “El sol nos provee de rayos ultravioleta A, por ello es importante dejarlo entrar, abrir ventanas, recorrer cortinas y favorecer el cambio de aire”, detalló.

El exdirector de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía expuso que uno de los retos ante la “nueva normalidad” y el desconfinamiento paulatino, es controlar los contagios en inmuebles donde concurren varias personas.

Además de las estrategias de desinfección, los empresarios deben implementar protocolos de edificios limpios e inteligentes, subrayó.

“Volver a una oficina cerrada no será rentable, hay que realizar un cambio de zonificación, con eficiencia de espacios; procurar las distancias y la concentración de gente en los elevadores; procurar el menor contacto con las superficies y que no haya intersecciones en los espacios y pasillos para que las personas no coincidan a su paso.

Parece complejo, pero muchos de los cambios que ahora parecen conductas convencionales se implementaron hace 100 o 200 años, tras otras pandemias; en ese entonces el drenaje fue una aportación que se ha quedado hasta nuestros días”, concluyó.