Prevén maltrato animal en reactivación de turismo ‘exótico’

En Asia existen 3 mil 800 elefantes en cautivero dentro de 357 campamentos, de acuerdo con la organización World Animal Protection

Juan Carlos Machorro / Colaborador invitado

Los operadores en el turismo de naturaleza ‘exprimirán’ la oportunidad para recuperar los ingresos perdidos por la pandemia.

Un reporte de la organización World Animal Protection (WAP) expuso las crecientes tendencias de experiencias con elefantes alrededor de Asia, las cuales se esperan que empeoren el trato y crueldad hacia estos animales.

En el continente asiático, existen poco más de 3 mil 800 elefantes en cautiverio en 357 campamentos. Tailandia tiene tres cuartos de estos elefantes y se ha visto un aumento del 70 por ciento en estos números en solo 10 años, según la tercera edición del informe ‘Los Elefantes no son mercancías’, de la WAP. El reciente estudio compara una investigación hecha durante los últimos 10 años en el turismo con elefantes, en donde se evaluaron lugares en Tailandia, India, Laos, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Malasia.

El Día Mundial del Elefante se conmemoró el 12 de agosto, sin embargo, en un siglo, esta especie pasó de 12 millones de ejemplares a menos de 400 mil; un kilogramo de marfil tiene un costo de 2 mil dólares en el mercado negro; la caza ilegal y legal de esta especie la mantiene al bordo de la extinción.

SER CONSCIENTES

En entrevista con AM de Querétaro, Eugenia Morales, gerente de campaña de Vida Silvestre en World Animal Protection, declaró que “cuando hacemos turismo debemos cerciorarnos que no existe crueldad animal detrás de una bonito foto que nos tomemos”. Debido a que todo animal silvestre que está en contacto estrecho con el ser humano padece de crueldad, sufrimiento y ha sido maltratado para permitir ser tocado, abrazado y domesticado. Lamentó que algunos turistas no cobran consciencia del dolor que provocan a los animales silvestres al ser sometidos para ser fotografiados.