Economía, tiempo y vida: Miguel Rodríguez

Miguel A. Rodríguez

Hoy en día, uno de los factores primordiales que rondan la mente de todos en general es una gran incógnita, la referente al tiempo de duración que la pandemia va a tomar, a fin de volver a la vida normal. NORMALIDAD que ha dejado de existir y que la mejor reflexión en vez de quedarnos suspendidos en el tiempo a la espera del retorno a la mal llamada cotidianidad, pensemos mejor como sacar ventaja y anticiparnos a los cambios del hoy.

Siempre fui, no solo ajeno, si no distante de querer permitir que se me hablara de modelos económicos conocidos como network marketing, es muy posible que por un simple factor conocido con el nombre de MIEDO, que se puede ver disfrazado de muchas facetas, como vergüenza, pensar en el que dirán, sentir que persigues a las personas para presentar lo que haces, ser evitado, ser desplazado, no ser tenido en cuenta por vivir bajo el estereotipo de pensar que el estatus solo lo puede dar el ser dueño de una empresa y tener 100 empleados o en otras circunstancias solo limitarse a cumplir una función y devengar un salario; ningún de los dos anteriores escenarios es malo, por el contrario conozco demasiadas personas exitosas en ambas posiciones.

Pero estos tiempos deben de servirte, no solo de cambio obligado por las condiciones del mundo, es el momento de aprender a escuchar, de detenernos, de leer la vida de otra manera, de explorar. Oigan bien amigos lectores, de explorar nuevas posibilidades como la arriba descrita, donde no solo he podido en lo personal ser testigo de historias de vida maravillosas de éxito y una buena economía, si no de cambios y aperturas a nuevas opciones de vivir, disfrutando de tiempo para continuar en un crecimiento personal, empresarial y familiar, además de vivir y hacerlo de una manera que te permita romper el freno mas grande del ser humano, “el miedo”, que solo es mental y nos puede llevar a conocer facetas de nosotros mismos, que nunca llegamos a imaginar podrían existir y que al final nos permitirá mezclar el ganarnos la vida, generar nueva economía y ser nosotros mismos nuestra propia empresa. Atrévanse a descubrir esta opción, la pandemia no acabo con nada, por el contrario, creo nuevas oportunidades. ¡Atrévete!