Capitaliza México ventaja en educación con T-MEC

Los jóvenes que se encuentran en etapa de estudios podrán acceder a las oportunidades académicas que oferta el tratado en su modalidad de visas

Juan Carlos Machorro / Colaborador invitado

El nuevo tratado comercial no solo capitaliza la oportunidad económica para México, sino también la educativa. Aunque en el T-MEC no existe un apartado como tal de este último rubro, varios capítulos atraviesan el desarrollo académico, señaló Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, para AM de Querétaro.

El reciente acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de julio, posee un gran impacto en el desarrollo económico y cultural de México, Estados Unidos y Canadá, destacó en entrevista Esteban Moctezuma, secretario de Educación. Añadió que existirá una transformación en el sector a su cargo a raíz del T-MEC, así como en la capacitación e intercambio de personal académico y alumnado entre las tres naciones.

Moctezuma Barragán reafirmó que “estimamos que México y su sistema educativo tendrá diversos beneficios en sus sistemas educativos a nivel universitario y en el magisterio”.

VISAS T-MEC

La preparación, capacitación, especialización y educación de los futuros profesionales y técnicos –que hoy siguen en las aulas del territorio nacional-, será un tema sobresaliente para que México aproveche todos los beneficios del T-MEC.

Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, comentó que “tenemos el modelo de Visas T-MEC, que aplicará para profesionistas de diversas profesionales que buscan moverse entre los tres países, permitiéndoles realizar estancias y estudios de posgrados en universidades, así como capacitaciones en empresas.

Reiteró que, aunque la educación no tiene un grupo de trabajo o apartado especial en el nuevo tratado comercial, las autoridades federales de México catalogan de muy importante este sector.

“En el Comité de Competitividad del T-MEC se habla y actuará sobre capacitación en nuevas tecnologías laborales y educativas al futuro cercano, para la mejor preparación de los individuos”, declaró.

JÓVENES EN ESTUDIOS

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su listado ‘Compara Carreras 2019’, la carrera de administración y gestión de empresas es donde más personas se concentran con un millón 248 mil 893 estudiantes, seguida de contabilidad y fiscalización con un millón 056 mil 267; derecho con un millón 024 mil 779; educación normal con 676 mil 184 y psicología con 423 mil 588.