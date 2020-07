Queretanos emprendedores en pandemia: joven ‘borda’ sueños en madera

El queretano Sebastián Lara elabora decoraciones personalizadas de madera, cuyos límites son la imaginación de los clientes

Carlos Perusquía / Historia 1 de 3

Fotos: Selene Ugalde

Sebastián ‘talla’ su corazón en la madera. Es el sello de calidad de ‘Piro’. Amoldar la realidad y la fantasía es la tarea que impera en su taller.

Como otros queretanos, Lara Segura experimenta los estragos económicos de la pandemia. Durante el confinamiento, el joven de 24 años de edad solo recibió encargos para elaborar tres diseños personalizados en su material favorito.

Para él, no existen límites. Solamente la imaginación.

“Los productos que yo ofrezco pueden ser desde una escultura muy sencilla, de lo que sea, hasta cosas un poco más complicadas. He realizado piezas muy elaboradas en madera dependiendo también de la facilidad que haya para conseguirla”, explica el emprendedor cuyo taller se encuentra en el municipio de Corregidora.

Carlos Perusquía (CP): ¿Por qué los clientes deben invertir en tus productos?

Sebastián Lara (SL): Lo que trato de plasmar en lo que hago es, no solamente mi amor y mi sentimiento por las cosas, es el hacer lo que el cliente quiere. Si el cliente tiene una idea, yo la hago. Yo hago lo que el cliente requiera y me adapto a su necesidad. Entonces, ¿por qué querrían consumir mis trabajos? Porque creo que soy esa persona que ellos buscan. Soy ese alguien en quien pueden confiar un buen trabajo, un trabajo de calidad, un trabajo que está hecho con todas las ganas del mundo, con todo el esmero. Es eso lo que yo creo que buscaría una persona en mi trabajo y lo que también vienen buscando muchas personas.

CP: Compártenos a fondo de tus labores: el tallado y el pirograbado.

SL: Pirograbado y tallado son cosas distintas. En el pirograbado lo que se trata de lograr es quemar toda la madera. El quemado de la madera va generando sombras. Esto de generar sombras se hace ya con un poquito más de tiempo y con experiencia, porque requiere ir nivelando la cantidad de calor que entra directamente al pirógrafo; con este vamos generando todas las sombras.

La talla puede ser al bajo, medio o alto relieve. Medio relieve es este intermedio donde la madera no sale de sí misma, pero tampoco está hacia dentro. El bajorrelieve es cuando todo lo enfocamos dentro de la madera; vamos abocardando y aborcardando la madera para obtener la figura. El alto relieve es cuando resaltamos toda la madera, quitamos la mayor parte de madera y hacemos que todo resalte directamente en la madera.

Cada proyecto posee recuerdos latentes. Es evidente la pasión que se encuentra en cada trabajo de Sebastián.

CP: Cuéntanos la historia detrás de alguno de tus trabajos.

SL: Este es un personaje de una película de una saga de películas y de libros que a mí me han llamado la atención mucho tiempo. De hecho un hubo un tiempo en el que me llamaron como uno de los personajes; me llamaron a mi ‘Hobbit’, es del ‘Señor de los anillos’.

Este es un ‘nazgûl’, es uno de los personajes que me gustó muchísimo como lo plasmaron en la saga y lo que yo intenté hacer fue como si yo le estuviera pidiendo a este personaje que posara para mí, para hacer un autorretrato. Entonces, un autorretrato de esto, a mí me gustó mucho, porque lo pensaba y me lo trataba de imaginar. Fue algo que vino pues directamente desde el imaginario mío para poderlo plasmar. Tiene ese sentimiento de que es uno de mis personajes favoritos, es de mis películas favoritas y pues el plasmarlo fue de mucho sentimiento para mí también.

También lo hice por ese acercamiento del cine hacia mí, de lo visual… me gusta muchísimo. Entonces, tratar de acercarlo nuevamente hacia mí; es decir, yo llevarlo a otra forma de expresión artística, no sólo el cine; sino del cine a la pintura; del cine a la escultura; del cine al pirograbado, es mi objetivo.

El queretano lleva seis años con este oficio. Sin embargo, fue hasta hace dos años que le plasmó el nombre de ‘Piro’.

CP: ¿De cuánto ha sido la inversión en el negocio?

SL: He invertido muchísimo dinero, porque comencé básicamente sin nada. Fue un sueño que yo comencé por amor, por querer seguir un instinto de que yo podía hacer muchas cosas con esto. Comencé nada más con un formol y un martillo que es con lo que principalmente realizo la talla; es un artefacto que sigo teniendo desde que empecé, lo sigo usando a pesar de ir modernizando poco a poco esto.

He invertido en sierras para cortar madera; he invertido aproximadamente más de 10 mil pesos en material eléctrico y otro tanto en material como lubias, formules martillos… Principalmente en lo que se me va más el dinero es en embarnizar, porque hay que ocuparlo constantemente y se desgasta muy rápido.

Los costos que maneja el joven van desde los 100 pesos hasta los 2 mil pesos; el monto puede variar. Analiza el diseño que manda el cliente, los materiales, el tiempo que le va a tomar darle forma a la obra, además de sus traslados.

CP: Descríbenos el proceso desde la solicitud del servicio hasta que tienes el producto terminado.

SL: Generalmente todas las peticiones son por medio de redes sociales; mormalmente son en Instagram. Les digo que me hagan un dibujo o por medio de alguna aplicación ellos me hacen el boceto de lo que quieren; me lo mandan y yo genero toda la lista de lo que hay que hacer desde comprar la madera.

Se me hace un depósito de la mitad de lo que yo pida. Se hace ese depósito y yo directamente voy al lugar de conveniencia para conseguir el material.

Le informo al cliente de todo el proceso; le voy mandando fotos por si hay alguna duda o si quiere cambiar algún diseño siempre. Para la entrega me pasa su dirección o se lo hago llegar directamente hasta su casa o si tiene la necesidad o vive muy cerca de aquí (de la colonia El Fortín) o si quiere venir aquí para conocer el taller, también se le da la opción.

CP: ¿Cuál es el reto que visualizas para tu servicio en un escenario en el que sigamos conviviendo con la COVID-19?

SL: Con todo esto sí es un poco difícil, porque pues mi trabajo se basa mucho en todo este sentido de salir a la calle y de tratar de ver un poco más qué es lo que hay afuera y tratar de promocionarme.

Claro, me ha servido mucho (la difusión) por medio de redes sociales, pero, por ahorita, jóvenes del movimiento MJC son mi principal fuente.

Tengo que comenzar a buscar otro campo de trabajo. Tengo que buscar a más clientes que antes.Tengo que expandir esto. No lo veo tan difícil, pero sí tiene un reto complejo.