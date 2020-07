5 mitos que debes ‘romper’ sobre adquirir un seguro

Los seguros brindan protección para afrontar eventos fortuitos con mayor tranquilidad, son un respaldo para la persona que los contrata

Redacción

El mundo de las finanzas personales y de los seguros a veces puede llegar a parecer complicado. Sin embargo, la clave está en recibir una asesoría completa y romper con mitos que impiden adquirir una protección necesaria frente a un posible siniestro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi, 28 por ciento de los adultos en México señala que el principal motivo por el cual no adquieren un seguro es porque son muy caros, el 26 por ciento indica que no sabe qué son, el 24 por ciento señala que no los necesita o no son necesarios y el 5 por ciento que no se los han ofrecido.

René Vázquez, Director Ejecutivo de Distribución de Prudential Seguros México, indicó que “culturalmente, no nos gusta pensar en el futuro o vemos casi imposible que algo impacte de forma tal que pueda acabar con nuestra vida, por lo que gastar en un seguro es considerado como algo innecesario, sin embargo, también se debe a que se tienen ideas erróneas sobre los productos existentes en el mercado y que, entre más se conozcan los beneficios, mejores decisiones podrán tomarse”.

1. «Es muy caro»

Actualmente, los seguros están hechos a la medida. El costo de éste siempre debe ajustarse a las necesidades y metas de cada persona. Si se toma en cuanta en realidad cuánto es lo que reciben los familiares, por ejemplo, en un seguro de vida, el gasto es relativamente pequeño.

“Casi siempre un seguro de vida cuesta más o menos cuatro al millar, es decir que, si yo me aseguro por mil pesos, pagué 4 pesos. Si me aseguro por 10 mil; pagué 40 pesos. Si me aseguro por 1 millón de pesos, voy a pagar 4 mil pesos, que, si lo vemos en los meses, estamos hablando de 300 pesos al mes que protegen a la familia”, explicó especialista de Prudential.

2. No te ayudan cuando lo necesitas

Muchos de los seguros, además de tranquilidad, aportan estabilidad financiera. Sirven como herramienta de ahorro para cumplir metas en un proyecto de vida personal o familiar y/o un ahorro para el retiro e incluso, un seguro podría prestar dinero ante alguna eventualidad.

3. «No los necesito»

Que una persona en cierto momento se encuentre bien de salud o tenga un empleo estable, no lo exime de algún accidente, de enfermarse de algún virus o de perder repentinamente su empleo. Los seguros brindan protección para afrontar eventos fortuitos con mayor tranquilidad, son un respaldo para la persona que los contrata y para sus seres queridos.

4. Si contrato uno, la crisis económica me hará perder mi dinero.

Los seguros a diferencia de algunos tipos de inversión no están correlacionados con las condiciones económicas, es decir, que los valores de los beneficios por muerte están garantizados, razón por la cual, las personas pueden estar seguras de que su patrimonio no se verá afectado ante crisis económicas.

5. Es sólo para cierto tipo de personas.

Actualmente existen en el mercado opciones que se acoplan a los diferentes presupuestos, edad, metas y necesidades de cada persona.