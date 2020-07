Sanitización a prueba de farsantes: el servicio de Diego Vinay

Carlos Perusquía

La pandemia es una ‘ventana’ de lucro para los farsantes. Explotan las inquietudes de la gente ante un enemigo invisible que ha trastocado el 2020.

Sin embargo, Diego Vinay ‘desinfecta’ a los queretanos de los embaucadores por medio de los certificados legales que respaldan su negocio. Es el bienestar lo que dispersa en vehículos, casas y oficinas a través de Go Clean, su empresa de sanitización.

“Hay muchos farsantes que te dicen ‘te sanitizo’ y no están regulados, no tienen ninguna licencia sanitaria, no tienen cursos, no están dados de alta, etcétera, pero nosotros como empresa si tenemos esa regularización. Tenemos licencia sanitaria. Tenemos los certificados de sanitización. Hicimos el ‘DS3’, que son cursos específicamente para sanitizar”, remarca el experto.