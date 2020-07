¿Por qué el ‘e-commerce’ es el gran ‘ganador’ en la pandemia?

Durante la contingencia sanitaria por coronavirus, las ventas en plataformas digitales aumentaron hasta 60 por ciento, de acuerdo con el experto Ben Roques

Juan Carlos Machorro / Colaborador Invitado

La pandemia mundial a causa de COVID-19 ha establecido nuevos hábitos de adquisición y consumo de bienes de la población. El sector empresarial del ‘e-commerce’ (comercio electrónico por Internet) ha sido el más favorecido por esta nueva normalidad.

El nuevo reto de las grandes y pequeñas empresas es adaptarse rápidamente a las actuales expectativas del mercado, tanto para la continuidad del negocio como para cumplir la demanda de bienes y servicios, e incluso, incrementar la densidad de clientes o abrirse hacia nuevos segmentos de mercado.

NUEVAS ESTRATEGIAS

Al respecto, Ben Roques, CEO de la plataforma de ventas flash ‘Deporprivé’, comentó que “la crisis sanitaria del COVID-19 ha establecido nuevos hábitos de consumo que perdurarán tras la pandemia, lo que obligará a las empresas a implementar nuevas estrategias de mercado a través del comercio vía internet. Este sector registro un crecimiento del 60por ciento durante los meses pasados”.

Lamentó que “el mercado mexicano es muy complicado de conquistar por el comercio electrónico debido a que gran parte de las ventas del país se registra en el sector informal”.

Ejemplificó que la adquisición de productos deportivos en internet, tras el confinamiento, registra un alza de 77 por ciento, según el estudio ‘Digital 2020, April Global Statshot Report. The latest insights into how people around the world use the internet, social media, mobile devices and e-coomerce’, encargado de analizar las tendencias del comportamiento de los usuarios digitales durante los últimos meses.

Al respecto, un estudio que realizó la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), 51 por ciento de los consumidores mexicanos ya se encuentra abierto, de manera indistinta, a realizar sus compras en tiendas físicas o electrónicas.

Al cierre de 2019, se contabilizaron un total de 61.9 millones de usuarios de ‘e-commerce’ en México, que tienen entre sus preferencias las compras de comida a domicilio, productos de electrónica, ropa y diversos, así como compra de viajes.

Aunque al momento, el ‘e-commerce’ es una industria incipiente en México, donde no rebasa el 4 por ciento de las ventas totales de insumos.

El especialista en ventas ‘on line’ relató que en la actualidad, los sistemas de venta por Internet aprecian una ventana de oportunidad para que las empresas despunten en este rubro y aquellos que no han apreciado la importancia de las ventas ‘on line’, giren su mirada a ese sistema de comercio.

Pidió que no se piense que las empresas ‘e-commerce’ están aprovechando de forma incorrecta el contexto de COVID-19, sino que mercados como el mexicano y de otras naciones están entrando a la modernidad de las compras ‘on line’.

Ejemplificó que el portal a su cargo en los pasados meses registro un alza del 0 por ciento en la afluencia de visitantes, situación derivada por la cuarentena sanitaria.

CANAL DIGITAL EN CRECIMIENTO

En México, la industria del comercio electrónico alcanzó un valor estimado de 492.5 mil millones de pesos durante 2019, cifra equivalente a un alza anual de 16.9 por ciento, en una senda de crecimiento de doble dígito, vigente desde 2011, indica la AMVO.

Por su parte, Octavio Camarena, director de Application Management en KIO Networks, detalló que “las plataformas online se mantendrán como principal canal de ventas; según la AMVO, habrá una mayor migración hacia canales digitales e incluso, diversas empresas deberán repensar su modelo de negocio, para poder ganar competitividad”.

Las grandes empresas están llevando a cabo nuevas estrategias para continuar venciendo los retos de este año. @nabilmalouli VP, Global Ecommerce Lead de DHL Supply Chain, nos da su recap de los eventos más importantes. #DaElClic aquí para leer este blog: https://t.co/hNriHH1Z4M pic.twitter.com/9GAoQpWNBw — AMVO (@amvomexico) July 8, 2020

México es el país que ha mostrado mayor crecimiento sostenido en ‘e-commerce’ en América Latina, de acuerdo con el reporte ‘Latin America E-commerce Report’ 2019” de la ‘e-commerce’ Foundation, aunque un 70 por ciento de los negocios en el país carece de una plataforma de comercio en línea.

Detalló que el comercio electrónico crece conforme los clientes primerizos pierden el miedo a realizar su primer compra.

De esta manera, dan nuevos pasos para apostar por este sistema de venta y se tiene demostrado que un 80 por ciento de los compradores que tuvieron una grata experiencia en su primer compra en internet a los tres meses regresan por otros productos.

En México, la adopción del ‘e-commerce’ es una curva en constante aumento y que no será exclusiva de la crisis sanitaria, sino que promete permanecer.

“Estamos viendo consumidores en línea que compran más categorías y con más frecuencia, y estos son elementos fundamentales para un crecimiento del comercio electrónico”, dijo.

Una de las plataformas más utilizadas para compras por internet es Mercado Libre, la cual, ha visto un incremento de pedidos del 112 por ciento en el país, reflejando un crecimiento del 45 por ciento durante la cuarentena en México.