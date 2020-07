3 ideas para invertir tu dinero durante el COVID-19

La baja demanda ha dejado a muchas compañías solicitando créditos o hasta en quiebra

La pandemia del COVID-19 ha afectado en gran medida a muchos sectores de la economía. La baja demanda ha dejado a muchas compañías solicitando créditos o hasta en quiebra. Ciertamente, es una situación delicada que nos ha llevado a más de uno a preguntarnos “¿qué podemos hacer para proteger nuestro dinero?”. En medio de este panorama, donde tantas personas se han quedado sin trabajo y muchos negocios han cerrado, es normal preguntarnos ¿cuáles opciones tenemos para salir lo menos afectados posible?

Muchos economistas hablan de que estamos viviendo una recesión sin precedentes, donde los mercados más fuertes están desplomados. El turismo, los bienes de lujo y el transporte son solo algunos de los sectores que actualmente están siendo afectados. Sin embargo, lo más preocupante es que muchos de estos expertos afirman que aún no hemos visto el fondo de esta caída, sino que nos queda un largo camino por recorrer.

Entendiendo el mercado de la pandemia

El problema que muchos economistas señalan es que muchas compañías ya venían con pérdidas antes de la pandemia, y esta situación solo terminó de agravar su estado. Tenemos el caso del petróleo, que antes de la pandemia estaba afectado por el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, y con la pandemia llegamos a ver caídas estrepitosas del precio del petróleo como nunca antes.

Sin embargo, es en estos momentos cuando una buena inversión puede rendir grandes frutos a mediano y largo plazo.

¿Cómo saber si es buena oportunidad para invertir? Esta es la pregunta más importante de todas. Si hay tantos mercados cayendo (por tanto, se asume que es buen momento para comprar acciones); y otros tantos surgiendo en medio de la crisis, ¿cómo elegimos el mercado o activo correcto?

Para responder a esto, muchos expertos concuerdan en lo mismo. No vale la pena ir corriendo y comprar cualquier acción que esté económica, porque hay que evaluar si la compañía va a poder seguir en el mercado. Recordemos que muchos estiman que aún no vemos el fondo de esta caída. Entonces, si compro una acción y la compañía cierra, me quedo sin dinero.

Es imprescindible un estudio del mercado actual y un análisis de las compañías. ¿Qué mercados serán capaces de resurgir eventualmente, una vez pasada la crisis? Probablemente sectores como el petróleo y el transporte, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles compañías? Aquéllas que antes de la pandemia no hayan tenido problemas, y además sean lo suficientemente estables para recuperarse normalmente.

3 ideas para invertir tu dinero durante el COVID-19

Como ya vimos, las primeras indicaciones de todos los expertos es aproximarse al mercado con cautela y lógica. De esta forma, podremos tener menor posibilidad de pérdida. Sin embargo, existen sectores que han demostrado que en medio de la crisis siguen siendo muy estables, y otros que a raíz de la situación, sufrirán un alza. Veamos cuáles son.

Invertir en el sector inmobiliario

Una gran oportunidad en las recesiones es el mercado inmobiliario, que ha probado varias veces su estabilidad y rentabilidad. Actualmente muchos bancos centrales están bajando sus tasas de intereses rápidamente. Es probable que le tome un tiempo a los bancos hacer lo mismo, pero los expertos apuntan a que seguirán bajando las tasas.

La recomendación para este sector es esperar que los bancos bajen las tasas de intereses para luego conseguir un crédito hipotecario. No solamente será una inversión increíblemente rentable, sino que te permitirá acceder a más propiedades.

Otra opción es la compra de lotes. Compañías como Investti están ofreciendo precios muy accesibles en Querétaro donde podrás acceder a lotes residenciales, comerciales o mixtos. Siendo Querétaro un estado con gran crecimiento, es probable que el retorno de inversión en esta área sea muy grande.

Invertir en sectores desplomados

Como ya mencionamos, algunos sectores se vieron muy afectados por la crisis. El petróleo, el turismo, los bienes de lujo y el transporte son alguno de ellos. Invertir en estos puede ser muy tentador, pues vemos que hay acciones increíblemente accesibles entre US$ 1 y US$ 10. Pero, recordemos que lo importante es analizar si estas empresas serán capaces de sobrevivir la crisis y resurgir con fuerza.

En el caso del petróleo, muchos afirman que aunque sea muy tentador invertir ahora que el precio está bajo, capaz sea mejor esperar. Con el conflicto presente, es difícil tener una seguridad o una proyección a futuro, aún existe riesgo. Pero, una vez pasado el conflicto, será un buen mercado que tendrá alza.

En el caso del turismo habrá que apostar por las grandes compañías que tengan más posibilidades de sobrevivir la crisis. Muchos estiman que la pandemia dure hasta inicios del 2023, ¿cuáles empresas podrán llegar hasta allá? También será importante ver cuáles de ellas no han tenido problemas económicos anteriores a la pandemia.

Por último, un sector muy tentador es el transporte. Las aerolíneas, sobre todo, se vieron enormemente afectadas por la pandemia y el valor de las acciones se desplomó. Apostar por grandes nombres, como American Airlines, GOL, Latam podría ser una excelente opción. Una vez pasada la pandemia y se reactiven lo vuelos, el transporte surgirá con fuerza.

Sectores relevantes en la actualidad

Debido a la pandemia, existió un incremento en varios sectores que probablemente se siga viendo durante los próximos años. La salud, la tecnología y el consumo básico. Para invertir aquí es necesario tener presente que son variables, y que además, habrá qué pensar qué empresas se moverán más durante la pandemia.

Empresas que estén desarrollando tecnología de inteligencia artificial; las farmacéuticas; productores de comida y esenciales serán el blanco ideal en este caso. Pfizer, Unilever, CocaCola, etc., son algunos ejemplos que pueden ser muy rentables.

Lo importante, en todo caso de inversión y sobre todo durante esta pandemia, es pensar de forma lógica y analizar si la empresa o el sector lograrán sobrevivir. Además, otro consejo esencial, será diversificar la inversión. De esta forma, si una empresa o sector sufre una caída o quiebra, tendrás otras acciones en distintos campos que te ayudarán a mantenerte.

Como siempre, el campo de la inversión requiere de paciencia. Tenemos que saber que no veremos ganancias instantáneas, y que probablemente comencemos a percibir algo a inicios del 2023, sino más. Pero, una inversión inteligente siempre dará buen resultado, y la crisis son excelentes oportunidades para comenzar.