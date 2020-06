¿Harás mudanza tras cuarentena? Mexicanos explican sus razones

A través de una encuesta, mexicanos compartieron sus motivos para encontrar una nuevo hogar y hacer mudanza tras cuarentena

Es un hecho que tras la cuarentena que ya se ha extendido por dos meses en nuestro país, un gran número de personas está ansiosa de tener nuevos aires y uno de los primeros pasos que dará para ello será mudarse de casa. Los motivos van desde rentas que ya no pueden pagar, necesitan más espacio o porque quieren un hogar más pequeño y funcional. Esto lo descubrimos tras una encuesta que realizó Inmuebles24 entre los usuarios del portal.

En la encuesta se destacó que el 46% son inquilinos y sólo el 30% son propietarios, mientras que el 24% dijeron no ser arrendatarios ni dueños. Del total de participantes el 51% son de CDMX y Estado de México, el 11% de Guadalajara, el 8% de Monterrey y el 30% restante de otros estados del país.

Al preguntarles sobre las posibilidades de que se muden de casa al terminar la cuarentena, el 34% de los usuarios dijeron que definitivamente lo harán, en contraste con lo que dicen los agentes inmobiliarios, quienes registran que el 73% de sus clientes buscará un nuevo hogar.

Los encuestados explicaron las diferentes razones que los llevarán a cambiarse de casa tras la cuarentena. De cada 10 personas, 4 dijeron que lo harán por falta de espacio o porque se encuentran incómodos en donde están; 3 señalaron que no pueden seguir pagando su renta actual, 2 manifestaron que su contrato venció y necesitan mudarse, en tanto 1 de cada 10 personas han tenido problemas con transacciones (cierre de venta o renta, duración del contrato, o firmaron contrato pero no se pueden mudar por la contingencia).

Los inmobiliarios dijeron que, en un universo de 10 personas, 4 no pueden seguir pagando su alquiler actual, a 3 personas se les venció el contrato y necesitan mudarse, 2 personas han tenido problemas con transacciones (cierre de venta o renta, duración del contrato, o firmaron contrato pero no se pueden mudar por la contingencia) y solo 1 persona se quiere cambiar porque el espacio actual de su hogar le queda chico o lo encuentra incómodo. Llama la atención que tanto en la encuesta a usuarios como en la de agentes inmobiliarios, la constante para moverse de hogar es que ya no pueden pagar la renta, y difieren en la respuesta sobre la importancia de la amplitud de espacio como causal de la búsqueda de nuevo hogar (para los usuarios es la principal razón, aunque los agentes inmobiliarios la ubican como la menos importante).

“Sabemos que para los profesionales de la industria el uso de tecnología es indispensable. En Inmuebles24 hemos desarrollado herramientas para que nuestros clientes gestionen sus anuncios con las tecnologías Panoramix (para mejorar la calidad de las publicaciones y su posicionamiento)”, explica Alejandro García, Director de Marketing del portal.

Aunque la gente aún está desconfiada de visitar lugares en venta o renta, también es un hecho que cada vez más propiedades muestran más y mejores fotos (14%), videos (16%) y recorridos virtuales (20%). Por su parte, el 55% de los inmobiliarios mexicanos señaló que durante este tiempo ha realizado transacciones.