Profeco aplicará sello digital para comercio en línea

Redacción

Con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre prestadores de servicios de comercio por internet que cumplen o no con la ley, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicará un sello digital en los próximos meses, anunció ayer la dependencia durante la conferencia matutina del Gobierno federal.

De acuerdo con Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, la implementación de esta herramienta se hará a partir del segundo semestre de 2020, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Al cuestionarle de la existencia de un monopolio en las ventas por internet y cómo defender a los consumidores ante abusos en el tema, Sheffield Padilla descartó que exista esta figura, aunque señaló que hay empresas que «no toman en cuenta» a las autoridades mexicanas.

Por eso, dijo, existe la necesidad de implementar el mecanismo de supervisión del sello digital.

Tenemos un Alí Babá que ve a México como Dios a un conejo. No existimos; nos ven ‘chiquitos’ y ‘orejones’. En otras palabras, no nos ‘pelan’. No toman en cuenta a nosotros ni a nadie. No toman en cuenta nuestras leyes, hábitos de consumo, ni siquiera los precios los tienen en pesos mexicanos”, indicó.