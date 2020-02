El ABC de las personas físicas para deducir impuestos

Redacción

Quienes laboran como persona física con actividad empresarial o que prestan servicios profesionales y viajan constantemente tienen la oportunidad de deducir impuestos de ciertos gastos de esta actividad, informó la plataforma Coru.com.

Los gastos pueden ser deducidos siempre y cuando se compruebe que estos fueron realizados por razones de negocios.

PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Una persona de esta categoría posee un negocio como una refaccionaria, ferretería, guarderías, kínder, escuela, minisúper, tiendas de abarrotes, cantina, cocina económica, cafetería, restaurante, imprenta, taller mecánico, actividad ganadera, agrícola, pesca, silvícola y otras más.

Algunas ventajas de pertenecer a este régimen es que no hay obligación de tener una Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (Cufin) y/o la Cuenta de Capital de Aportación (Cuca). Además, no tiene gastos de constitución o notariales, no existen limitantes para retirar las utilidades y se deducen las cuentas”, explicó la comparadora de créditos.