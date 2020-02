En materia de autos eléctricos, la póliza que va a convenir, será sin dudas aquella de cobertura amplia; los costos de seguros para autos eléctricos son de unos cuatro mil pesos aproximadamente

No sólo en México, en el mundo entero se viven profundos tiempos de cambio en cuanto al compromiso ambiental y eso se ve replicado en muchos sectores productivos, tecnológico, comerciales, entre otros. Hicimos varios estudios, y pudimos verificar que en el 80% de los países del mundo, los gobiernos promueven medidas eco amigables en distintos aspectos. Claro que este país no es la excepción y cada vez más personas anhelan poder contribuir mediante la compra, por ejemplo, de un carro que sea eléctrico, del cual muchas cosas se deben conocer antes de efectuar la adquisición.

¿Cómo se encuentra el mercado de autos eléctricos en México?

Sin dudas que año tras año viene creciendo en inversiones este sector, de la mano de muchas compañías que buscan ingresar en nuevos mercado. Muestra clara de ello, por ejemplo, que Grupo IUSA prevé millones de pesos en inversión para poder fabricar una cantidad no menor a 20 unidades por año en el país. Con el pasar de los años, a México se están importando cada vez más autos eléctricos, aumentando en el 2019 y el 2020 aproximadamente un 101.1% con respecto a años anteriores las ventas. Claro que esto viene de la mano de una conciencia de los grandes beneficios que un auto de este tipo trae como, por ejemplo, que en tan solo 30 minutos la carga de batería está finalizada.

¿Qué se debe tener en cuenta al querer comprar un carro eléctrico?

Lo primero a analizar sin dudas es su costo, el cual no es bajo, debido a que si tomamos referencias actuales, los eléctricos más solicitados y vendidos en México que por ejemplo pueden ser el Chevrolet Bolt y el Nissan Leaf, tienen costos que van aproximadamente desde los 650 mil hasta los 750 mil pesos mexicanos. Aunque claro, están disponibles otros modelos premium como los Tesla y los BMW que pueden alcanzar costos de hasta 3 millones de pesos. Luego ahondaremos aún más en ese punto cuando analicemos qué amortización se puede tener. Ahora nos gustaría detenernos en informarle a usted cuestiones relativas al uso diario del auto, previo a que también después analicemos cuestiones de los seguros que pueden cubrir estas unidades.

Algo importante será en qué lugar podremos cargar el vehículo, es decir, precisamos contar con una terminal de carga, que en determinadas ciudades son públicas, pero en otras, cada usuario debe tener una en su domicilio. Hay distintas terminales si el auto es 100% eléctrico como pueden ser los tradicionales conectores domésticos; luego está también el conector Yazaki SAE J1772 o Tipo 1, que es el que los vehículos impulsados por electricidad más utilizan; funciona también el conector Mennekes IEC 62196-2 o Tipo 2; podemos encontrar el conector CCS o IEC 62196-3; y por qué no mencionar al conector CHAdeMO; entre otros, que dependerá su uso según el tipo de auto que compre.

Otro tema importante es la autonomía, debido a que los autos eléctricos actuales tienen baterías que le permiten recorrer entre 300 y 500 kilómetros, es decir, puede llegar a darle inconvenientes en caso de querer realizar viajes que sean largos. Y luego, claro que también debe analizar cuestione relacionadas al equipamiento, seguridad, marca del auto, calidad de sus componentes, entre cosas similares.

¿Qué marcas de autos tienen autos eléctricos?

Por inversiones, acuerdos, cambios y también en forma de comprometerse con el medio ambiente, con el paso de los años se van sumando nuevas marcas al mercado automotor mexicano que fabrican autos eléctricos y que los ofrecen al público en general. Algunas de las marcas que a modo de ejemplo podemos mencionar con Chevrolet con el modelo Bolt, Nissan con Leaf, Tesla con Model 3, Renaul con el Twizy, entre algunos otros que son muy buenos también. Hay dos cosas que diferencian unos de otros: el equipamiento en cuanto a confort y seguridad, y también la autonomía en kilómetros que se puede tener con sus baterías.

¿Se amortiza realmente el valor que tiene un vehículo eléctrico?

No hay dudas de que los costos de los autos eléctricos, no sólo en México, sino que también en muchos otros países, no son bajos, es más, generalmente tienen un valor de venta que es mayor al que tiene un auto tradicional a combustión. Entonces, teniendo en cuenta su valor lo que tendremos que analizar será el uso que vamos a darle en cantidad de kilómetros y también cuánto tiempo vamos a tenerlo. Si pensamos quedarnos con la unidad por un plazo de por lo menos 5 años, de acuerdo a estudios que realizamos en base a distintas estadísticas, puede sin dudas que amortizar adecuadamente el valor de un auto de este tipo.

¿Hay seguros disponibles en México para autos eléctricos?

Sin dudas que al momento de analizar una cartera de seguros para autos podemos encontrarnos con las más amplias posibilidades. Las aseguradoras, atendiendo los cambios que sin dudas se van produciendo en el sector automotriz, vienen diseñando planes especiales. En el país las aseguradoras de mayor trayectoria y las que más proyección tienen, son las que pueden otorgar pólizas adecuadas para este tipo de vehículos. Por ejemplo, en las oficinas de Allianz, Zurich o Mapfre podremos encontrar planes exclusivos para carros que son eléctricos, cubriendo ellos particulares específicas de estos vehículos como así también todo aquello que un seguro tradicional puede brindarle.

¿Qué tipo de póliza es más conveniente para un auto eléctrico?

Las pólizas en México son de lo más variadas. Si usted tiene un vehículo (y si no lo tiene también), seguramente sabe que hay desde las básicas y obligatorias que son aquellas que cubren y dan respuestas por la responsabilidad civil, hasta las más amplias que son premium, pasando también por las intermedias. En materia de autos eléctricos, la póliza que va a convenir, será sin dudas aquella que pueda cubrir cuestiones particulares y puntuales que en este tipo de vehículos pueden suceder. Un claro ejemplo es la cobertura por las baterías, debido a que se sabe que con el paso del tiempo, muchas de ellas fallaron o tuvieron inconvenientes. Al mismo tiempo, será oportuno que contrate un seguro que pueda garantizar asistencia vial en caso de quedarse sin batería y también que pueda responderle por problemas eléctricos en cables de la unidad asegurada.

¿Hay descuentos en pólizas o seguros para autos que sean eléctricos? ¿Cuál es el valor final que tiene un seguro para estos autos?

Poder encontrar descuentos en pólizas de seguros en autos que sean eléctricos no es algo fácil, debido a que las compañías fijan los valores en base al costo de venta que tienen los carros, y justamente, el de los autos eléctricos generalmente no es de lo más bajo del mercado. Pero sí podemos decir, en consonancia con lo antes mencionado en cuanto a la amortización, que tendrá sí descuentos fiscales, es decir, en impuestos. Por ejemplo, en México podrá tener los beneficios de: no pagar tenencias, puede deducir deducir de impuestos pagos que tenga por renta temporal del vehículo, descuento en numerosas autopistas que son urbanas, solicitar tarifas especiales eléctricas para la carga del vehículo, entre algunas otras.

En cuanto a costos finales de seguros para autos eléctricos, podemos decir que son variados, pero pudimos hacer un breve pero exhaustivo estudio de valores en distintas compañías y pudimos llegar a la conclusión que valor promedio que tienen, en autos eléctricos de marcas tradicionales, es de unos cuatro mil pesos aproximadamente.