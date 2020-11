VIH-Sida, una pandemia que ataca constantemente en México

Juan Carlos Machorro

En el marco del “Día Mundial del Sida”, la organización Aids Healthcare Foundation (AHF), sede México, recordó al mundo que, incluso en tiempos de la pandemia por COVID-19, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) debe considerarse como uno de los padecimientos infecciosos más letales de la historia por ello su detección, prevención y tratamiento debe ocupar un lugar destacado dentro de la agenda de salud pública.

La Secretaría de Salud federal señala que las entidades con más pacientes de VIH-Sida son Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, y los reportes de la dependencia indican que Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Morelos, Baja California, Colima, Veracruz y Tabasco, son los estados que más rápido crecen en nuevos casos seropositivos.

En el caso de Querétaro, se estima un crecimiento del 10 por ciento de contagios de VIH para este 2020, cuando el promedio nacional ha superado el 50 por ciento en este año. Siendo la población más afectada las personas (de 30 a 34 años), -hombres en un 84.2 por ciento y mujeres con un 15.8 por ciento-.

La autoridad de salud federal menciona que la población en riesgo de adquirir VIH es enorme, pues solo el 9% de los mexicanos -de toda edad- ha declarado que usan condón en sus relaciones sexuales que mantiene con distintas parejas.

Según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), en México, uno de cada tres seropositivos no sabe que está infectado; en nuestro país se estima que casi 200 mil personas que padecen la enfermedad.

Alrededor del 1 de diciembre, “Día Mundial del Sida”, Nicole Finkelstein directora de AHF México, dijo que ” convocamos a las autoridades a mantener la promesa de no olvidar lo que corresponde para mejorar y continuar los esfuerzos de prevención del VIH y garantizar el acceso a los tratamientos médicos”.

En México, cifras de CENSIDA indican que sólo el 79 por ciento de los enfermos de VIH conoce su estatus de diagnóstico, 72 por ciento está en tratamiento y el 55 por ciento ha logrado controlar los síntomas.

A más de 30 años de la existencia del VIH no hay vacuna y no se cuenta con pruebas suficientes en el mundo, además de la falta de acceso universal a terapias antirretrovirales gratuitas o asequibles y condones para todos. “Solicitamos a los encargados de dictar las políticas públicas en salud sumar lo necesario en recursos materiales y humanos, para que no parezca que el VIH ya no existe”, agregó la activista.