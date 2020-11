AMLO pide no fabricar delitos en caso de Rosario Robles

El presidente de México aseguró que la FGR resolverá el caso de la ex secretaria de Desarrollo Social conforme a la ley y no habrá castigos fabricados, pero tampoco impunidad.

Juan Hernández

Ante las declaraciones que realizara la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en las que dio a conocer que buscará convertirse en testigo protegido para obtener beneficios al denunciar desvíos de recursos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que no sea utilizado para la fabricación de delitos.

Durante la Conferencia de prensa mañanera, el mandatario reconoció que la figura de testigo protegido es importante, pues permite llegar a la verdad, pero advirtió que ésta no debe servir para acusar sin pruebas y que se debe recuperar lo robado y reparar el daño.

Ante los representantes de los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de Rosario Robles no habrá impunidad, y tampoco se castigará a nadie por razones políticas.

“Este caso en particular, lo tiene que resolver la Fiscalía, el compromiso nuestro es no castigar a nadie por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, finalizó.