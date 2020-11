La pandemia reta a la justicia: Cossío

El doctor en derecho expone que la crisis sanitaria por el COVID-19 se agravó con una reforma penal que no se pudo concluir hasta el momento

Carlos Uriegas

La pandemia ha venido a modificarlo todo y la justicia no está exenta. La crisis sanitaria ha derivado en nuevos retos en la impartición de justicia lo que se agrava con una reforma penal que no se ha podido concluir, determinó José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En la conferencia Retos del Sistema de Justicia del México Actual, organizada por la Comisión Anticorrupción de Coparmex Querétaro, el ex ministro comentó que en el país se vive una crisis de justicia, en un momento en el que el litigio se ha visto afectado por la realidad pandémica.

Cossío Díaz explicó que es necesaria además una renovación que no ha podido concluirse.

“La reforma penal no ha sido concluida por lo que no se ha consolidado, ya que el 70 por ciento del litigio nacional en materia civil, penal, mercantil, laboral y familiar se encuentra en un proceso de transición”, lo que ha derivado en un retraso de aplicación de justicia en múltiples casos ya que los tribunales estuvieron cerrados por cinco meses.

“La pandemia ha venido a acumular muchos asuntos, los que han surgido por el tema de la crisis sanitaria, más los que y venían atrasándose previo a la crisis de salud en el país. El ciclo de trabajo de los tribunales se vio interrumpido y en agosto, de golpe y porrazo, se presentaron muchos asuntos, lo que deriva en una contingencia por acumulación de asuntos más los casos derivados por la propia pandemia.

“Ahora la urgencia es salir de la crisis, que los médicos tengan los insumos, los enfermos sus medicinas, pero una vez que pase esto y se haga el recuento de daños vendrán las demandas por responsabilidades, lo que generará un nuevo tipo de litigio”, adelantó.

Sobre el derecho a la salud y su posible riesgo con la 4T el doctor en Derecho dijo que dicho derecho si puede verse en riesgo.

“Por buenas o malas razones el presidente decidió que el seguro popular migrara al INSABI, y en ese proceso migratorio llegó el COVID-19, el seguro desapareció y el Insabi no ha acabado de nacer, además de que con la compra consolidada de medicamentos también llegó en los tiempos de COVID, lo que sí puede llegar a afectar el derecho a la salud, ya que no se están dando las prestaciones materiales que requieren para algún tratamiento o de algún medicamento”, expresó Cossío a la audiencia de Coparmex.

Agregó que la justicia tiene que perseverar más allá de la coyuntura de salud y de la coyuntura política.

“Como país no se ha hecho la reflexión ni se ha tomado en cuenta la posibilidad de una transformación de la propia justicia, la cual no se pude hacer de lado como si todas las soluciones fueran solamente de carácter político”, expresó.