Renacen las funerarias en los tiempos de COVID-19

Mientras unos negocios se extinguen debido a la crisis ocasionada por la pandemia, otros se ven en la necesidad de adaptarse para resurgir

Juan Carlos Machorro/Colaborador especial

Los servicios funerarios en México son exigidos al máximo para perfeccionar sus servicios de atención al público. Además de establecer nuevas normas más estrictas en sanidad y manejo de fallecidos por COVID-19. En su mayoría son cremados.

La Guía de Sanidad emitida por el gobierno federal y avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aplicable a decesos por enfermedades infectocontagiosas, se recomienda la cremación como destino final. Sin embargo, dicho reglamento subraya que el entierro podrá realizarse en condiciones habituales a petición de los deudos.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), indicó que los servicios de las agencias funerarias de México aumentaron un 47 por ciento de febrero a mayo debido a la pandemia de COVID-19.

Los resultados de la ENAF 2020 muestran que, en promedio, una empresa grande prestó 351 servicios funerarios durante febrero. En tanto que en mayo prestó 516 servicios. Una microempresa realizó 12 servicios funerarios en febrero. En mayo los servicios prestados ascendieron a 162″, detalló el INEGI.

Al respecto, Manuel Ramírez, director general de funerarias J. García López, indicó a periódico AM de Querétaro que en el contexto de la COVID-19, las funerarias deben cumplir con nuevos requerimientos en salubridad. Esto con respeto a los sepelios de personas infectadas por la COVID-19.

Comentó que los dos meses pasados ha crecido sus servicios funerarios relacionados a fallecidos por problemas respiratorios. Como son neumonías atípicas y COVID-19.

Explicó que la pandemia exige un tratamiento más especializado de fallecidos. “De forma regular tratamos cuerpos que murieron por VIH, Hepatitis, Influenza, etc. Sin embargo, el coronavirus requiere nuevos esquemas de salud. Nuestros empleados deben usar trajes de estilo astronauta para que tengan una adecuada protección y evitar contagios”.

LAS RECOMENDACIONES

Recordó que la COVID-19 es un virus muy contagioso, propiciando que los sitios de velación y los propios hornos de cremación sean satinizados de forma constante.

Ejemplificó que sus instalaciones están certificadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como Industria Limpia. Esto porque sus hornos crematorios requieren cumplir con diversos procedimientos en ahorro de energía –funcionan a 9 mil grados centígrados- y mitigar emisiones de dióxido de carbono.

El directivo empresarial dijo que “otra situación que debemos atacar son las marcas ‘piratas’ de funerarias que se aprovechan de este contexto sanitario y abusan del dolor de las familias. No queremos que los clausuren, sino que los profesionalicen”.

Lamentó que existen poco más de 5 mil empresas de servicios funerarios en el mercado mexicano y un 60 por ciento son empresas ‘piratas’ que usan sus carrozas tanto para el traslado de fallecidos como la movilidad de seres vivos.

Para la protección de los dolientes de los fallecidos por COVID-19, la Secretaría de Salud federal recomienda que en las Salas de Velación no se sobrepase un máximo de 20 personas de manera simultánea. Se respete un metro y medio de distancia entre los asistentes. Que el funeral no sobrepase más de tres horas. Evitar saludos con contacto físico de condolencia. No permanecer en zonas comunes no destinadas a la velación.

Además, se deberán usar pañuelos desechables que serán depositados en los recipientes destinados para ello. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Las personas mayores de la tercera edad o con alguna afección física deben estar lo menos posible en el funeral y que las instalaciones funerarias sean sanitizadas diariamente. Esto con desinfectante orgánico 100 por ciento natural a base de bactericida, viricida, fungicida y alguicida. Esto permite la eliminación hasta en un 99.99 por ciento de virus y bacterias.

El Consejo Nacional de Población indica que cada año se registran en promedio unos 762 mil defunciones en el país. De estas 44.6 por cieno son mujeres y 55.4 por ciento son hombres.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SERVICIO FUNERARIO

Por su parte, Alejandro Sosa, director de Operaciones de Funerarias Gayosso, indicó al periódico AM de Querétaro que la COVID-19 propició un aumento del 5 por ciento de los “funerales virtuales”, un modelo de velación que permite a las familias despedirse a lo lejos de sus seres queridos y no estar frente al féretro.

Este concepto consta de una conexión vía Internet por tablet, celular o computadora, donde las personas pueden adornar la sala de velación a su gusto –flores, velas, etc-, crear un video de despedida del difunto, elegir si será cremado o enterrado, etc.

Todo el procedimiento se realiza vía Internet. Posteriormente al tener la sala de velación a gusto de la familia, se realiza las exequias del difunto y se procede con su cremación.

Detalló que también cuentan con el servicio llamado “aquamación”, que utiliza agua y soluciones alcalinas para desintegrar un cuerpo en un periodo de unas 5 a 6 horas.

El sistema de aquamación, es una caja similar a un horno crematorio. El cuerpo se cubre con sabanas preparadas. Se llena de agua y de sustancias alcalinas que desintegran la carne, dejando los restos óseos. Estos son molidos para entregar una urna con el polvo del fallecido.

Aclaró que la aquamación no fue recomendado para el destino final de los fallecidos por COVID-19. Sin embargo, es un procedimiento para un fin ecológico de un organismo.

El sistema –que tuvo una inversión de 34 millones de pesos- utiliza un método de hidrólisis alcalina. Un proceso químico en agua que incorpora el hidróxido de potasio o potasa cáustica. Y el hidróxido o hidrato de sodio, mejor conocido como sosa cáustica.

La hidrólisis alcalina utiliza 90 por ciento menos de energía que la cremación tradicional y emite 160 veces menos partículas finas al ambiente. Gayosso cuenta con 3 cajas de aquamación.

MT