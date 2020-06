Esto dijo Guadalupe Murguía de la investigación sobre espionaje

La senadora Guadalupe Murguía indicó que se realizó una revisión previa y no se encontraron micrófonos por lo que supone que se instalaron después

La senadora Guadalupe Murguía no está contenta. ¿El motivo?: el dictamen de la Fiscalía General de la República respecto a la investigación espionaje. Esta, la presentó la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) que alegó que encontraron micrófonos colocados en las oficinas de los funcionarios. La senadora mencionó que la investigación no tomó en cuenta diversos aspectos que se señalaron de manera puntual. Sin embargo, tendrán que acatar la resolución ya que no hay una acción legal posterior que se pueda interponer luego de esta determinación.

Indicó que el 11 de marzo se realizó la denuncia por parte de la presidenta de la mesa directiva para que se realizara una investigación espionaje. Esto, por tener la facultad de representar al Senado. Nueve días después el fiscal Alejandro Gertz Manero comunicó al senador Ricardo Monreal el resultado del dictamen. Lo anterior, a pesar de que no fue él quien presentó la denuncia.

Cuál fue el la intención de tener en su escritorio el senador Monreal y la senadora Mónica Fernández durante tres meses. Porque ya tenían el dictamen. Y casualmente en el dictamen que presenta la Fiscalía, que son tres hojas, se presentan los mismos argumentos que en su momento manifestó el grupo de Morena cuando se presentó la denuncia”. Expresó Guadalupe Murguía.

SE HIZO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE ESPIONAJE

Mencionó que al inicio de la Legislatura, Damian Zepeda, en ese entonces coordinador del PAN en el Senado, contrató a una empresa para hacer una investigación espionaje. Esta hizo una revisión de micrófonos en las áreas que utilizan miembros de la bancada de acción nacional. Ahí se levantó el plafón de las oficinas y no se encontraron los micrófonos, lo que hace suponer que se colocaron posteriorment. es decir, no antes, como señalaron algunas fuerzas políticas.

Mencionó que en la denuncia se ingresó el nombre de la empresa que realizó la investigación espionaje. La Fiscalía no tuvo comunicación para corroborar la información. Por lo que se desechó este argumento que quedó plasmado en el documento que se entregó al realizar la denuncia.

Nosotros le dimos los datos a la Fiscalía de tal manera que pudieran entrar en contacto con esta empresa que emite un dictamen formal y por escrito de las condiciones en las que se encontraban las instalaciones y nunca fue contactada”, expresó Guadalupe Murguía.

