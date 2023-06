Síndicos y regidores del municipio de Colón se duplican sueldos

Se registraron 8 a favor, 2 en contra, por lo que se aprobó el acuerdo.

El proyecto de acuerdo de Cabildo para el aumento de sueldo en el municipio de Colón, fue ingresado por los síndicos Ramiro Prado Bárcenas, María Leticia Espinoza Pérez y los regidores Maricela Hurtado Ramírez, Cecilia Cabrera Yáñez, Olga Gutiérrez Gutiérrez, Daniel López Castillo y Gaspar Ramón Trueba Moncada.

Al respecto, el Presidente Municipal Manuel Montes Hernández dijo que la solicitud del incremento salarial propuesto no podía ser autorizado, sin antes revisarse el cumplimiento de ciertas disposiciones como lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios.

“Esto, toda vez que la asignación global tendrá como límite, el que resulte de aplicar como monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), señalado en los criterios federales de política económica para ejercicios que se están presupuestando”.

Mencionó que adicional a que no se consideró en el momento presupuestal oportuno, para realizar dicha modificación, “en este sentido, me abstengo de votar por la propuesta realizada ante la posibilidad de causar un daño al erario público, al no contar con los elementos suficientes vertidos por las áreas competentes que determinen que dicha propuesta cumple con las disposiciones jurídicas y financieras correspondientes, y que no implique que con dicha determinación de este órgano colegiado, se incurra en una irresponsabilidad”.

En esta misma sesión se acordó que la Sesión de Cabildo para conmemorar los 100 años de Colón como municipio libre y soberano, se realice a las 10:00 horas del 1 de julio, acorde a la agenda del Gobernador Mauricio Kuri, quien es invitado de honor al evento.

También se acordó que el concierto de Pancho Barraza, con motivo del inicio de las fiestas del Centenario, sea gratuito para los colonenses que comprueben su residencia en Colón con su INE.