Alejandro Ochoa difiere de señalamientos del PAN; solicita aclaraciones

Redacción

Tras señalamientos del PAN Querétaro en un documento en el que indica que no está de acuerdo con las conductas de Alejandro Ochoa, alcalde de Colón, por resultar –de acuerdo con el partido– violatorias al Código de Ética, el presidente municipal de esta demarcación aseveró que los argumentos del texto difundido son falsos. Ochoa Valencia añadió que su administración ha sido calificada positivamente por parte de los ciudadanos.

“Yo no comparto lo que dicen en ese comunicado. Seguiré trabajando por el bien de mi gente, no nada más para panistas, para gente de todos los colores. Dicen que yo he estado utilizando dinero de mi municipio para ayudar a otros municipios y eso lo tienen que comprobar porque es una seria acusación”, refirió el edil Alejandro Ochoa.